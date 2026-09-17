Россия ночью массированно атаковала Украину ракетами и 157 дронами — ПВО обезвредила 131 цель
Киев • УНН
Россия нанесла удар по Украине баллистическими и крылатыми ракетами, а также 157 дронами. ПВО обезвредила 131 цель, попадания зафиксировали в 36 локациях.
В ночь на 17 сентября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину с применением баллистических и крылатых ракет, «Ониксов», а также 157 ударных и имитационных беспилотников. Силы ПВО сбили или подавили 131 воздушную цель, сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
Основными направлениями российского удара стали Киевская область, Запорожье и Одесская область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По данным Воздушных сил, Россия применила противокорабельные ракеты «Оникс», баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400/KN-23, 4 крылатые ракеты «Калибр», 10 ракет «Бандероль»/«Дань-Т», а также 157 ударных БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов. Более половины запущенных Shahed были реактивными.
ПВО обезвредила 131 цель
По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 7 ракет «Бандероль»/«Дань-Т» и 124 беспилотника типа Shahed, «Гербера» и дроны других типов.
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В то же время зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА в 36 местах. Еще в 5 местах зафиксировано падение сбитых целей или их обломков.
В Воздушных силах подчеркнули, что на момент публикации сводки атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько российских беспилотников.
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