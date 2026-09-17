В Одессе в результате ночной атаки РФ пострадали 6 человек, среди них 2 ребенка

В Одессе в результате российской атаки в ночь на 17 сентября пострадали 6 человек, среди них 2 ребенка. В городе повреждены многоэтажный дом, частные дома и объекты инфраструктуры, сообщили местные органы власти, пишет УНН.

Детали

По информации по состоянию на 07:00, в одном из районов города поврежден 19-этажный жилой дом.

В другом районе Одессы разрушен частный жилой дом, еще один получил повреждения. Также повреждены хозяйственные постройки.

Продолжается ликвидация последствий

На местах ударов работают соответствующие службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и закрывают поврежденные оконные проемы.

В городе продолжают работу оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры.