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В Одесі внаслідок нічної атаки рф постраждали 6 людей, серед них 2 дитини

Київ • УНН

 • 2992 перегляди

В Одесі через нічну атаку рф постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та інфраструктура.

В Одесі внаслідок нічної атаки рф постраждали 6 людей, серед них 2 дитини

В Одесі внаслідок російської атаки в ніч на 17 вересня постраждали 6 людей, серед них 2 дитини. У місті пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки та об'єкти інфраструктури, повідомили місцеві органи влади, пише УНН.

Деталі

За інформацією станом на 07:00, в одному з районів міста пошкоджений 19-поверховий житловий будинок.

В іншому районі Одеси зруйнований приватний житловий будинок, ще один зазнав пошкоджень. Також пошкоджені господарські споруди.

Триває ліквідація наслідків

На місцях ударів працюють відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та закривають пошкоджені віконні отвори.

У місті продовжують роботу оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу. Також зафіксовані пошкодження інфраструктури.

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до 12 - серед них 2 дитини17.09.26, 05:05 • 21770 переглядiв

Степан Гафтко

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