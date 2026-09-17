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росія вночі масовано атакувала Україну ракетами та 157 дронами - ППО знешкодила 131 ціль

Київ • УНН

 • 3478 перегляди

росія вдарила по Україні балістичними й крилатими ракетами та 157 дронами. ППО знешкодила 131 ціль, влучання зафіксували у 36 локаціях.

росія вночі масовано атакувала Україну ракетами та 157 дронами - ППО знешкодила 131 ціль

У ніч на 17 вересня росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, "Оніксів", а також 157 ударних та імітаційних безпілотників. Сили ППО збили або подавили 131 повітряну ціль, повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Основними напрямками російського удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За даними Повітряних сил, росія застосувала протикорабельні ракети "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400/KN-23, 4 крилаті ракети "Калібр", 10 ракет "Бандероль"/"Дань-Т", а також 157 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів. Більше половини запущених Shahed були реактивними.

ППО знешкодила 131 ціль

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 7 ракет "Бандероль"/"Дань-Т" та 124 безпілотники типу Shahed, "Гербера" й дрони інших типів.

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Водночас зафіксовані влучання ракет та ударних БпЛА на 36 локаціях. Ще на 5 локаціях зафіксоване падіння збитих цілей або їхніх уламків.

У Повітряних силах наголосили, що атака станом на момент публікації зведення тривала - у повітряному просторі України залишалися кілька російських безпілотників.

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Степан Гафтко

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