росія вночі масовано атакувала Україну ракетами та 157 дронами - ППО знешкодила 131 ціль

У ніч на 17 вересня росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, "Оніксів", а також 157 ударних та імітаційних безпілотників. Сили ППО збили або подавили 131 повітряну ціль, повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

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Основними напрямками російського удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За даними Повітряних сил, росія застосувала протикорабельні ракети "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400/KN-23, 4 крилаті ракети "Калібр", 10 ракет "Бандероль"/"Дань-Т", а також 157 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів. Більше половини запущених Shahed були реактивними.

ППО знешкодила 131 ціль

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 7 ракет "Бандероль"/"Дань-Т" та 124 безпілотники типу Shahed, "Гербера" й дрони інших типів.

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до 12 - серед них 2 дитини

Водночас зафіксовані влучання ракет та ударних БпЛА на 36 локаціях. Ще на 5 локаціях зафіксоване падіння збитих цілей або їхніх уламків.

У Повітряних силах наголосили, що атака станом на момент публікації зведення тривала - у повітряному просторі України залишалися кілька російських безпілотників.

В Одесі внаслідок нічної атаки рф постраждали 6 людей, серед них 2 дитини