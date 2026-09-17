Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 12 — среди них 2 ребёнка

Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев в ночь на 17 сентября возросло до 12 человек, среди них 2 ребёнка в возрасте 10 и 12 лет. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

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По его словам, 9 пострадавших в настоящее время находятся в больницах.

В результате комбинированной атаки в разных районах столицы повреждены жилой дом, складские, офисные и нежилые помещения.

Ранее сообщалось о 4 пострадавших, среди которых была 10-летняя девочка. Таким образом, количество людей, пострадавших в результате ночного удара, продолжает расти.

На местах повреждений работают экстренные службы, информация о последствиях российской атаки уточняется.

Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок