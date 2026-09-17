Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 12 — среди них 2 ребёнка
Киев • УНН
В Киеве 12 человек пострадали в результате ночной атаки РФ, среди них двое детей в возрасте 10 и 12 лет. Девять человек госпитализировали.
Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев в ночь на 17 сентября возросло до 12 человек, среди них 2 ребёнка в возрасте 10 и 12 лет. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
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По его словам, 9 пострадавших в настоящее время находятся в больницах.
В результате комбинированной атаки в разных районах столицы повреждены жилой дом, складские, офисные и нежилые помещения.
Ранее сообщалось о 4 пострадавших, среди которых была 10-летняя девочка. Таким образом, количество людей, пострадавших в результате ночного удара, продолжает расти.
На местах повреждений работают экстренные службы, информация о последствиях российской атаки уточняется.
Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок17.09.26, 03:40 • 27256 просмотров