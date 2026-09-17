Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок
Киев • УНН
В результате массированной атаки РФ на Киев пострадали четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. Повреждены здания в трёх районах столицы.
В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 17 сентября пострадали по меньшей мере 4 человека, среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
Подробности
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительной информации КГВА, в Соломенском районе столицы повреждено складское помещение.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе обломки упали сразу в нескольких местах. Повреждены офисное и жилое здания, обломки также зафиксировали на территории складских помещений и возле АЗС.
Последствия атаки уточняются
В Святошинском районе, по предварительным данным, зафиксировано попадание в нежилое здание. На местах работают экстренные службы.
Ночью россияне атаковали столицу баллистическими ракетами. По данным мониторинговых каналов, в направлении Киева было запущено по меньшей мере 12 баллистических ракет. Также сообщалось о пусках аэробаллистических ракет "Кинжал" и гиперзвуковых ракет "Циркон".
Официальные данные о количестве и типах примененных Россией ракет в настоящее время уточняются.
россияне массированно атаковали Киев баллистическими ракетами — мониторы сообщают как минимум о 12 ракетах17.09.26, 02:37 • 14870 просмотров