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Financial Times

Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок

Киев • УНН

 • 27431 просмотра

В результате массированной атаки РФ на Киев пострадали четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. Повреждены здания в трёх районах столицы.

Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок

В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 17 сентября пострадали по меньшей мере 4 человека, среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

Подробности

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительной информации КГВА, в Соломенском районе столицы повреждено складское помещение.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе обломки упали сразу в нескольких местах. Повреждены офисное и жилое здания, обломки также зафиксировали на территории складских помещений и возле АЗС.

Последствия атаки уточняются

В Святошинском районе, по предварительным данным, зафиксировано попадание в нежилое здание. На местах работают экстренные службы.

Ночью россияне атаковали столицу баллистическими ракетами. По данным мониторинговых каналов, в направлении Киева было запущено по меньшей мере 12 баллистических ракет. Также сообщалось о пусках аэробаллистических ракет "Кинжал" и гиперзвуковых ракет "Циркон".

Официальные данные о количестве и типах примененных Россией ракет в настоящее время уточняются.

россияне массированно атаковали Киев баллистическими ракетами — мониторы сообщают как минимум о 12 ракетах17.09.26, 02:37 • 14870 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев
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Х-47М2 "Кинжал"
Виталий Кличко
Киев