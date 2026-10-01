В рф разбился военный вертолёт, экипаж погиб

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В российской Воронежской области разбился военный вертолёт, экипаж погиб, передаёт УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.

Три человека погибли в результате аварии военного вертолёта в Воронежской области - говорится в сообщении.

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По данным 112, воздушное судно упало в Аннинском районе. Все члены экипажа погибли.

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