В рф разбился военный вертолёт, экипаж погиб
Киев • УНН
В России, в Аннинском районе Воронежской области, разбился военный вертолёт. Погибли три члена экипажа.
Фото иллюстративное
В российской Воронежской области разбился военный вертолёт, экипаж погиб, передаёт УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.
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