У рф розбився військовий вертоліт, загинув екіпаж
Київ • УНН
У Росії, в Аннінському районі Воронезької області, розбився військовий вертоліт. Загинули троє членів екіпажу.
Фото ілюстративне
У російській Воронезькій області розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув, передає УНН із посиланням на Telegram-канал 112.
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