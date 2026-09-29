Бомбардировщик Ту-95 "упал" во время тренировочного полёта, выжил лишь один член экипажа — минобороны рф

В минобороны рф уточнили, что самолет Ту-95 упал в Амурской области в безлюдной местности во время выполнения учебно-тренировочного полета, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Шесть членов экипажа погибли, один получил травмы — его госпитализировали.

Самолет выполнял полет без боекомплекта.

Для установления всех обстоятельств происшествия на место катастрофы вылетела комиссия ВКС России.

Добавим

Ранее росСМИ сообщали, что в рф разбился военный самолет Ту-154, известно как минимум о 6 погибших.