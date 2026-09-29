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NASAMS
The Guardian
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У росії розбився військовий літак, шестеро членів екіпажу загинули

Київ • УНН

 • 490 перегляди

У районі російського Красноярового розбився військовий літак із сімома людьми на борту. Шестеро загинули, одного госпіталізували; попередня причина — вибух палива.

У росії розбився військовий літак, шестеро членів екіпажу загинули

У рф розбився військовий літак Ту-154, відомо про щонайменше 6 загиблих, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.

Деталі

Катастрофа сталася в районі села Красноярове. Усього на борту перебували семеро людей. Шестеро членів екіпажу загинули, одну людину госпіталізували з пораненнями. Пожежні служби займаються гасінням вогню. Літак належить авіагрупі "Українка".

Додамо

За даними Baza, попередньою причиною аварії військового борту Ту-154 в Амурській області став вибух палива в літаку.

У рф розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М315.06.26, 16:39 • 4214 переглядiв

Антоніна Туманова

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