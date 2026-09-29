В россии разбился военный самолёт, шестеро членов экипажа погибли

В рф разбился военный самолёт Ту-154, известно как минимум о 6 погибших, передаёт УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

Катастрофа произошла в районе села Красноярово. Всего на борту находились семь человек. Шесть членов экипажа погибли, одного человека госпитализировали с ранениями. Пожарные службы занимаются тушением огня. Самолёт принадлежит авиагруппе "Украинка".

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По данным Baza, предварительной причиной аварии военного борта Ту-154 в Амурской области стал взрыв топлива в самолёте.

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