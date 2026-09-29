В россии разбился военный самолёт, шестеро членов экипажа погибли
Киев • УНН
В районе российского Красноярово разбился военный самолёт с семью людьми на борту. Шестеро погибли, одного госпитализировали; предварительная причина — взрыв топлива.
В рф разбился военный самолёт Ту-154, известно как минимум о 6 погибших, передаёт УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Детали
Катастрофа произошла в районе села Красноярово. Всего на борту находились семь человек. Шесть членов экипажа погибли, одного человека госпитализировали с ранениями. Пожарные службы занимаются тушением огня. Самолёт принадлежит авиагруппе "Украинка".
Добавим
По данным Baza, предварительной причиной аварии военного борта Ту-154 в Амурской области стал взрыв топлива в самолёте.
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