В РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3
Киев • УНН
Ту-22М3 разбился во время планового полета в Иркутской области. Экипаж выжил, отведя самолет от населенного пункта в поле, где начался пожар.
В иркутской области рф произошла авария самолета Ту-22М3 во время захода на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили в минобороны рф, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
По данным минобороны рф, самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте работает комиссия главного командования вкс.
Добавим
Как пишет Mash, командир Ту-22М3 вышел на связь, экипаж выжил после крушения в Иркутской области.
Пилоты до последнего уводили борт от населенного пункта. Самолет упал в поле, после чего начался пожар.
Baza добавляет, что советский дальний бомбардировщик упал в районе Свирска, что на берегу Ангары.
Сейчас на месте катастрофы поднимается огромный столб дыма.
Контекст
По данным Осинт-аналитиков, с 2022 года россия потеряла 11 Ту-22М3. 8 — уничтожено, 3 повреждено.