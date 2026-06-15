В РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3

В ЕС утвердили новый "мини-пакет" санкций против рф - направленный против "теневого флота" и ВПК россии

Эксклюзив

Как сделка между США и Ираном может повлиять на войну в Украине - эксперт объяснил риски и возможности

Эксклюзив

россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видео

Эксклюзив

Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени Довженко

Эксклюзив

Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метро

"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций

Есть хорошие идеи, которые могут приблизить мир: Зеленский анонсировал встречу с Трампом на саммите G7

Дожди, грозы и даже град — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня

Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — Зеленский

Эксклюзив