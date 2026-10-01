В петербурге вспыхнул масштабный пожар в историческом особняке Миллера

В центре санкт-петербурга вечером 1 октября вспыхнул крупный пожар в историческом особняке Миллера, расположенном возле Исаакиевского собора. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местное МЧС, передает УНН.

Площадь возгорания увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, пожару присвоили третий ранг сложности.

Детали

Пожар возник на углу Исаакиевской площади и улицы Якубовича. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 20:11 по местному времени.

Сначала сообщалось о возгорании на площади около 450 квадратных метров, однако впоследствии огонь распространился примерно на 2 тысячи квадратных метров. Ранг пожара повысили до третьего. К ликвидации возгорания привлекли более 120 человек и около 25 единиц техники. На месте также работают бригады скорой помощи.

По предварительной информации, пострадавших нет. Здание на момент пожара фактически не эксплуатировалось. Причину возгорания пока не установили.

Из-за крупного пожара в районе Исаакиевской площади осложнилось движение транспорта, в частности на прилегающих улицах и переулках.

Что известно о здании

Речь идет о так называемом особняке и доходном доме К. Л. Миллера, который является объектом культурного наследия регионального значения. Комплекс сформировался во второй половине XVIII века, а в конце XIX века его перестроили. Здание выполнено в эклектичном стиле с элементами итальянского Ренессанса.

В 2026 году СМИ сообщали о планах комплексной реставрации особняка. После восстановления там планировали обустроить жилье премиум-класса. На реализацию проекта открыли кредитную линию на сотни миллионов рублей. Все потому, что здание находилось в неудовлетворительном техническом состоянии. В частности, фиксировали проблемы с кровлей и деревянными перекрытиями. В то же время в помещениях сохранялись исторические элементы интерьера, в частности печи, камины, лепнина и деревянный декор.

Напомним

В августе 2026 года в Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на складском комплексе.