У петербурзі спалахнула масштабна пожежа в історичному маєтку Міллера

$44.680.1850.720.21
ukenru
20:32 • 2166 перегляди
росіяни атакували Харків дронами: пошкоджено адмінбудівлю та магазин
19:02 • 13176 перегляди
Ворог знову вдарив по Південному мосту в Києві, є влучанняVideo
18:52 • 12340 перегляди
Туреччина та ООН готують нові переговори про перемир’я в Чорному морі - ЗМІ
18:27 • 12083 перегляди
Удар за 100 метрів від ядерного реактора: Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на атаку рф
18:10 • 12657 перегляди
Анаїт Хоперія керуватиме Центром протидії дезінформації
16:10 • 17916 перегляди
Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7 - Зеленський (відео)Video
1 жовтня, 14:54 • 29719 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні
1 жовтня, 14:32 • 17965 перегляди
У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади "Привид Києва"
1 жовтня, 12:45 • 20751 перегляди
Вбивство Ірини Фаріон: Зінченку оголосили вирок
Ексклюзив
1 жовтня, 12:29 • 35656 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.7м/с
74%
764мм
Популярнi новини
У мережі повідомили про замах на співзасновника Fire Point - Штілерман відреагував1 жовтня, 11:22 • 16256 перегляди
Ніколас Кейдж назвав кіновсесвіт Marvel "гламуризованим реслінгом"1 жовтня, 14:22 • 20454 перегляди
Тренер збірної Німеччини обурений твердженнями про те, що його команда "недостатньо біла"1 жовтня, 14:45 • 20332 перегляди
Улюблена кішка Карла Лагерфельда залишилася без його спадку - хто розділить мільйони15:10 • 19662 перегляди
На честь продажу 50 млн копій - серії Меtro 2033 та Last Light отримають масштабне оновленняPhoto16:41 • 12016 перегляди
Публікації
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 29719 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
1 жовтня, 12:29 • 35656 перегляди
Україна продовжує бити по росії: що змінилося у deep strike кампанії у вересніPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 10:30 • 44490 перегляди
Цього дня ЗСУ звільнили Лиман від російських окупантівVideo1 жовтня, 04:00 • 66590 перегляди
Як підготуватися до блекауту: що варто мати вдома, щоб пережити відключення світла30 вересня, 17:37 • 56358 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Туреччина
Реклама
УНН Lite
На честь продажу 50 млн копій - серії Меtro 2033 та Last Light отримають масштабне оновленняPhoto16:41 • 12134 перегляди
Улюблена кішка Карла Лагерфельда залишилася без його спадку - хто розділить мільйони15:10 • 19778 перегляди
Тренер збірної Німеччини обурений твердженнями про те, що його команда "недостатньо біла"1 жовтня, 14:45 • 20448 перегляди
Ніколас Кейдж назвав кіновсесвіт Marvel "гламуризованим реслінгом"1 жовтня, 14:22 • 20568 перегляди
У Європі оцінили рейтинг найсильніших паспортів - на якому місці Україна30 вересня, 14:02 • 67715 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Guardian
MIM-104 Patriot
Fox News
Опалення

У петербурзі спалахнула масштабна пожежа в історичному маєтку Міллера

Київ • УНН

 • 950 перегляди

В історичному особняку Міллера в Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа площею 2 тисячі м². Постраждалих попередньо немає.

У петербурзі спалахнула масштабна пожежа в історичному маєтку Міллера

У центрі санкт-петербурга ввечері 1 жовтня спалахнула масштабна пожежа в історичному особняку Міллера, розташованому поблизу Ісаакіївського собору. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на місцеве МНС, передає УНН.

Площа займання зросла до 2 тисяч квадратних метрів, пожежі присвоїли третій ранг складності.

Деталі

Пожежа виникла на розі Ісаакіївської площі та вулиці Якубовича. Повідомлення про займання надійшло до екстрених служб близько 20:11 за місцевим часом.

Спочатку йшлося про займання на площі близько 450 квадратних метрів, однак згодом вогонь поширився приблизно на 2 тисячі квадратних метрів. Ранг пожежі підвищили до третього. До ліквідації займання залучили понад 120 осіб та близько 25 одиниць техніки. На місці також працюють бригади швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Будівля на момент пожежі фактично не експлуатувалася. Причину займання наразі не встановили.

Через масштабну пожежу в районі Ісаакіївської площі ускладнився рух транспорту, зокрема на прилеглих вулицях та провулках.

Що відомо про будівлю

Йдеться про так званий особняк і прибутковий будинок К. Л. Миллера, який є об'єктом культурної спадщини регіонального значення. Комплекс сформувався у другій половині XVIII століття, а наприкінці XIX століття його перебудували. Будівля виконана в еклектичному стилі з елементами італійського Ренесансу.

У 2026 році медіа повідомляли про плани комплексної реставрації особняка. Після відновлення там планували облаштувати житло преміумкласу. На реалізацію проєкту відкрили кредитну лінію на сотні мільйонів рублів. Усе через те, що  будівля  перебувала в незадовільному технічному стані. Зокрема, фіксували проблеми з покрівлею та дерев'яними перекриттями. Водночас у приміщеннях зберігалися історичні елементи інтер'єру, зокрема печі, каміни, ліпнина та дерев'яний декор.

Нагадаємо

У серпні 2026 року в санкт-петербурзі спалахнула масштабна пожежа на складському комплексі. 

Олександра Василенко

Світ
Пожежі
Нерухомість