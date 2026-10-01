У петербурзі спалахнула масштабна пожежа в історичному маєтку Міллера

У центрі санкт-петербурга ввечері 1 жовтня спалахнула масштабна пожежа в історичному особняку Міллера, розташованому поблизу Ісаакіївського собору. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на місцеве МНС, передає УНН.

Площа займання зросла до 2 тисяч квадратних метрів, пожежі присвоїли третій ранг складності.

Деталі

Пожежа виникла на розі Ісаакіївської площі та вулиці Якубовича. Повідомлення про займання надійшло до екстрених служб близько 20:11 за місцевим часом.

Спочатку йшлося про займання на площі близько 450 квадратних метрів, однак згодом вогонь поширився приблизно на 2 тисячі квадратних метрів. Ранг пожежі підвищили до третього. До ліквідації займання залучили понад 120 осіб та близько 25 одиниць техніки. На місці також працюють бригади швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Будівля на момент пожежі фактично не експлуатувалася. Причину займання наразі не встановили.

Через масштабну пожежу в районі Ісаакіївської площі ускладнився рух транспорту, зокрема на прилеглих вулицях та провулках.

Що відомо про будівлю

Йдеться про так званий особняк і прибутковий будинок К. Л. Миллера, який є об'єктом культурної спадщини регіонального значення. Комплекс сформувався у другій половині XVIII століття, а наприкінці XIX століття його перебудували. Будівля виконана в еклектичному стилі з елементами італійського Ренесансу.

У 2026 році медіа повідомляли про плани комплексної реставрації особняка. Після відновлення там планували облаштувати житло преміумкласу. На реалізацію проєкту відкрили кредитну лінію на сотні мільйонів рублів. Усе через те, що будівля перебувала в незадовільному технічному стані. Зокрема, фіксували проблеми з покрівлею та дерев'яними перекриттями. Водночас у приміщеннях зберігалися історичні елементи інтер'єру, зокрема печі, каміни, ліпнина та дерев'яний декор.

Нагадаємо

У серпні 2026 року в санкт-петербурзі спалахнула масштабна пожежа на складському комплексі.