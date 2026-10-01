ОБСЕ задокументировала гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках — Сибига

ОБСЕ задокументировала гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует УНН.

Детали

По его словам, организация призвала допустить международные гуманитарные миссии в город, обеспечить людей продовольствием, водой и лекарствами, а также открыть гуманитарный коридор.

Теперь политические призывы должны быть преобразованы в практические шаги: обеспечение полного и немедленного гуманитарного доступа, усиление давления на агрессора и обеспечение ответственности тех, кто умышленно создал эту техногенную катастрофу - отметил Сибига.

Он добавил, что украинская делегация также опровергла российские фейки о ситуации на левобережье Херсонщины.

Напомним

В оккупированных Олешках россияне удерживают в заложниках без еды, воды и электричества около двух тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей. Помощь доставляют дронами.

россия готовит постановочные видео с жителями Олешек, чтобы скрыть гуманитарную катастрофу - Сибига