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ОБСЕ задокументировала гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках — Сибига

Киев • УНН

 • 924 просмотра

ОБСЕ призвала открыть доступ гуманитарным миссиям в Олешки и создать коридор. В городе без еды, воды и электричества остаются около 2 тысяч человек.

ОБСЕ задокументировала гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках — Сибига

ОБСЕ задокументировала гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует УНН.

Детали

По его словам, организация призвала допустить международные гуманитарные миссии в город, обеспечить людей продовольствием, водой и лекарствами, а также открыть гуманитарный коридор.

Теперь политические призывы должны быть преобразованы в практические шаги: обеспечение полного и немедленного гуманитарного доступа, усиление давления на агрессора и обеспечение ответственности тех, кто умышленно создал эту техногенную катастрофу

- отметил Сибига.

Он добавил, что украинская делегация также опровергла российские фейки о ситуации на левобережье Херсонщины.

Напомним

В оккупированных Олешках россияне удерживают в заложниках без еды, воды и электричества около двух тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей. Помощь доставляют дронами.

россия готовит постановочные видео с жителями Олешек, чтобы скрыть гуманитарную катастрофу - Сибига30.09.26, 13:11 • 4190 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Андрей Сибига
Олешки
Херсонская область
Украина