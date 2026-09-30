россия готовит постановочные видео с жителями Олешек, чтобы скрыть гуманитарную катастрофу - Сибига

Россия готовится снять постановочные видео с жителями оккупированных Олешек, чтобы создать видимость благополучия в городе и отрицать гуманитарную катастрофу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X, пишет УНН.

По данным нашей разведки, Россия готовится инсценировать десятки видеороликов в оккупированных Олешках. Местных жителей будут заставлять говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам... Это очередной шаг в продолжающейся уже много недель отвратительной пропагандистской кампании России, которая отрицает любые проблемы в Олешках и утверждает, что гуманитарной катастрофы там нет

Он подчеркнул, что российскому цинизму нет предела. "Сначала оккупанты захватывают город, перекрывают мирным жителям пути для выезда и блокируют гуманитарную помощь. Затем заставляют местных жителей участвовать в постановочных пропагандистских видеороликах", - заявил Сибига.

Глава МИД Украины призывает международное сообщество и все профильные международные организации усилить давление на Москву и потребовать от российских оккупантов немедленно прекратить осаду Олешек. В то же время Силы обороны Украины прилагают все усилия для спасения людей, включая недавнюю доставку гуманитарной помощи тяжелыми дронами, подчеркнул министр.

Каждый день имеет значение для спасения людей, которые там голодают и умирают. Призываем наших международных партнеров действовать уже сейчас и потребовать немедленного гуманитарного доступа, чтобы положить конец этой трагедии