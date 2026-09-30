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росія готує постановочні відео з жителями Олешок, щоб приховати гуманітарну катастрофу - Сибіга

Київ • УНН

 • 126 перегляди

За даними розвідки, росія хоче інсценувати відео про добробут в Олешках. Сибіга закликав посилити тиск і забезпечити гуманітарний доступ.

росія готує постановочні відео з жителями Олешок, щоб приховати гуманітарну катастрофу - Сибіга

росія готується зняти постановочні відео з мешканцями окупованих Олешок, щоб створити видимість благополуччя в місті та заперечити гуманітарну катастрофу. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, пише УНН.

За даними нашої розвідки, росія готується інсценувати десятки відео в окупованих Олешках. Місцевих жителів змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі й вдячні російським окупантам... Це черговий крок у багатотижневій огидній пропагандистській кампанії Росії, яка заперечує будь-які проблеми в Олешках і стверджує, що гуманітарної катастрофи там немає

- написав глава МЗС.

Він наголосив, що російському цинізму немає меж. "Спершу окупанти захоплюють місто, відрізають цивільним шляхи виїзду й блокують гуманітарну допомогу. Потім змушують місцевих жителів грати в постановочних пропагандистських відео", - заявив Сибіга.

Глава МЗС України закликає міжнародну спільноту та всі профільні міжнародні організації посилити тиск на Москву й вимагати від російських окупантів негайно припинити облогу Олешок. Водночас Сили оборони України докладають усіх зусиль для порятунку людей, включно з нещодавньою доставкою гуманітарної допомоги важкими дронами, наголосив міністр.

Кожен день має значення для порятунку людей, які там голодують і помирають. Закликаємо наших міжнародних партнерів діяти вже зараз і вимагати негайного гуманітарного доступу, щоб покласти край цій трагедії

- підкреслив Сибіга.

В окупованих Олешках залишаються близько 40 дітей: люди можуть харчуватися раз на день28.09.26, 12:09 • 3974 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Олешки