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Опалення

В окупованих Олешках залишаються близько 40 дітей: люди можуть харчуватися раз на день

Київ • УНН

 • 444 перегляди

В Олешках залишаються близько 40 дітей, а на окупованих територіях громади - 180. Через обстріли продуктів бракує, допомогу доставляють дронами.

В окупованих Олешках залишаються близько 40 дітей: люди можуть харчуватися раз на день

В окупованих Олешках на Херсонщині залишаються близько 40 дітей. Загалом на тимчасово окупованих територіях Олешківської громади перебувають близько 180 дітей, повідомила голова Олешківської МВА Тетяна Гасаненко, передає УНН.

Деталі

За словами Тетяни Гасаненко, до повномасштабного вторгнення Олешківська громада була відома вирощуванням овочів. Однак через постійні обстріли та атаки дронів займатися сільським господарством стало практично неможливо

Під дроновими атаками, під постійними обстрілами - неможливо було займатися вирощуванням ні овочів, ні якоїсь продукції, тому тільки на невеличких, присадибних ділянках, які були наближені чи до входу в будинок, чи до якоїсь іншої будівлі, в якій можна було заховатися від дрону - можна було вирощувати там картоплю, огірки, кабачки або таку продукцію, яку можна було б з’їсти. Але ні про які запаси зараз мова не йде

- зазначила посадовиця.

Вона також додала, що після доставки продуктів дронами в Олешки, мешканці повідомляли про їх отримання та дякували за допомогу. Водночас отримати продукти вдалося не всім.

Варто зауважити, що отримали (продукти – ред.) не всі, тому що не всі знали, не всі змогли знайти, наприклад, коробки. Декому дісталося більше - дехто взагалі не зміг знайти. Тобто ситуація досить різна

- наголосила голова Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

Також, за її словами, в Олешках переважно залишаються люди старшого віку. Також, у місті перебувають й діти.

В місті залишаються в основному люди поважного віку, це люди з особливими потребами, люди з інвалідністю, і, звичайно, що в місті є діти. Близько сорока дітей - є, враховуючи тих, хто міг вже переміститися на тимчасово окуповані території, але Олешки - це не вся Олешківська громада, варто зауважити. І всього з нашої громади на тимчасово окуповані території залишається близько 180 дітей

- розповіла голова Олешківської МВА.

До того ж, вона також підкреслила, що п’ять населених пунктів громади повністю знищено росіянами.

5 населених пунктів нашої громади - знищені повністю. Там зовсім не проживають люди. Ще три населених пункти знищені на 80 відсотків, а в інших залишаються і люди і діти

- наголосила Тетяна Гасаненко.

Таким чином, ситуація з продовольством в Олешках залишається критичною, а люди можуть харчуватися раз на день.

Нагадаємо

В окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках без їжі, води й електрики близько двох тисяч українців людей, серед яких майже 50 дітей. Допомогу доставляють дронами.

Алла Кіосак

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