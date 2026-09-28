В оккупированных Олешках остаются около 40 детей: люди могут питаться один раз в день

В оккупированных Олешках в Херсонской области остаются около 40 детей. Всего на временно оккупированных территориях Олешковской общины находятся около 180 детей, сообщила глава Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко, передает УНН.

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По словам Татьяны Гасаненко, до полномасштабного вторжения Олешковская община была известна выращиванием овощей. Однако из-за постоянных обстрелов и атак дронов заниматься сельским хозяйством стало практически невозможно

Под атаками дронов, под постоянными обстрелами — невозможно было заниматься выращиванием ни овощей, ни какой-либо продукции, поэтому только на небольших приусадебных участках, которые находились рядом со входом в дом или с каким-либо другим зданием, в котором можно было спрятаться от дрона, можно было выращивать картофель, огурцы, кабачки или такую продукцию, которую можно было бы съесть. Но ни о каких запасах сейчас речь не идет - отметила чиновница.

Она также добавила, что после доставки продуктов дронами в Олешки жители сообщали об их получении и благодарили за помощь. В то же время получить продукты удалось не всем.

Следует отметить, что получили (продукты — ред.) не все, потому что не все знали, не все смогли найти, например, коробки. Кому-то досталось больше — кто-то вообще не смог найти. То есть ситуация достаточно разная - подчеркнула глава Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко.

Также, по ее словам, в Олешках преимущественно остаются люди старшего возраста. Кроме того, в городе находятся и дети.

В городе в основном остаются люди пожилого возраста, это люди с особыми потребностями, люди с инвалидностью, и, конечно, в городе есть дети. Около сорока детей — есть, учитывая тех, кто мог уже переместиться на временно оккупированные территории, но Олешки — это не вся Олешковская община, следует отметить. И всего из нашей общины на временно оккупированных территориях остается около 180 детей - рассказала глава Олешковской ГВА.

Кроме того, она также подчеркнула, что пять населенных пунктов общины полностью уничтожены россиянами.

5 населенных пунктов нашей общины — полностью уничтожены. Там совсем не живут люди. Еще три населенных пункта уничтожены на 80 процентов, а в остальных остаются и люди, и дети - подчеркнула Татьяна Гасаненко.

Таким образом, ситуация с продовольствием в Олешках остается критической, а люди могут питаться один раз в день.

Напомним

В оккупированных Олешках россияне держат в заложниках без еды, воды и электричества около двух тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей. Помощь доставляют дронами.