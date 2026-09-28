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В оккупированных Олешках остаются около 40 детей: люди могут питаться один раз в день

Киев • УНН

 • 530 просмотра

В Олешках остаются около 40 детей, а на оккупированных территориях общины — 180. Из-за обстрелов продуктов не хватает, помощь доставляют дронами.

В оккупированных Олешках остаются около 40 детей: люди могут питаться один раз в день

В оккупированных Олешках в Херсонской области остаются около 40 детей. Всего на временно оккупированных территориях Олешковской общины находятся около 180 детей, сообщила глава Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко, передает УНН.

Подробности

По словам Татьяны Гасаненко, до полномасштабного вторжения Олешковская община была известна выращиванием овощей. Однако из-за постоянных обстрелов и атак дронов заниматься сельским хозяйством стало практически невозможно

Под атаками дронов, под постоянными обстрелами — невозможно было заниматься выращиванием ни овощей, ни какой-либо продукции, поэтому только на небольших приусадебных участках, которые находились рядом со входом в дом или с каким-либо другим зданием, в котором можно было спрятаться от дрона, можно было выращивать картофель, огурцы, кабачки или такую продукцию, которую можно было бы съесть. Но ни о каких запасах сейчас речь не идет

- отметила чиновница.

Она также добавила, что после доставки продуктов дронами в Олешки жители сообщали об их получении и благодарили за помощь. В то же время получить продукты удалось не всем.

Следует отметить, что получили (продукты — ред.) не все, потому что не все знали, не все смогли найти, например, коробки. Кому-то досталось больше — кто-то вообще не смог найти. То есть ситуация достаточно разная

- подчеркнула глава Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко.

Также, по ее словам, в Олешках преимущественно остаются люди старшего возраста. Кроме того, в городе находятся и дети.

В городе в основном остаются люди пожилого возраста, это люди с особыми потребностями, люди с инвалидностью, и, конечно, в городе есть дети. Около сорока детей — есть, учитывая тех, кто мог уже переместиться на временно оккупированные территории, но Олешки — это не вся Олешковская община, следует отметить. И всего из нашей общины на временно оккупированных территориях остается около 180 детей

- рассказала глава Олешковской ГВА.

Кроме того, она также подчеркнула, что пять населенных пунктов общины полностью уничтожены россиянами.

5 населенных пунктов нашей общины — полностью уничтожены. Там совсем не живут люди. Еще три населенных пункта уничтожены на 80 процентов, а в остальных остаются и люди, и дети

- подчеркнула Татьяна Гасаненко.

Таким образом, ситуация с продовольствием в Олешках остается критической, а люди могут питаться один раз в день.

Напомним

В оккупированных Олешках россияне держат в заложниках без еды, воды и электричества около двух тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей. Помощь доставляют дронами.

Алла Киосак

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