В результате ночной атаки на Киев погиб человек, пострадали четверо
Киев • УНН
российская атака баллистическими ракетами на Киев в ночь на 30 сентября унесла жизнь человека. Еще четыре человека пострадали, в Подольском районе горел дом.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на среду, 30 сентября, погиб человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА).
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"К сожалению, стало известно, что один человек погиб в результате вражеских ударов. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
В КГВА также отметили, что количество пострадавших в результате вражеских ударов по Киеву возросло до 4 человек.
В Подольском районе произошло возгорание частного жилого дома
Напомним
Ночью 30 сентября баллистические ракеты атаковали Киев. Сообщалось о пожарах, ударах по энергообъектам и перебоях с водой и светом.
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