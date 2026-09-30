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В результате ночной атаки на Киев погиб человек, пострадали четверо

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

российская атака баллистическими ракетами на Киев в ночь на 30 сентября унесла жизнь человека. Еще четыре человека пострадали, в Подольском районе горел дом.

В результате ночной атаки на Киев погиб человек, пострадали четверо

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на среду, 30 сентября, погиб человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА).

Подробности

"К сожалению, стало известно, что один человек погиб в результате вражеских ударов. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

В КГВА также отметили, что количество пострадавших в результате вражеских ударов по Киеву возросло до 4 человек.

В Подольском районе произошло возгорание частного жилого дома

- уточнили в КГВА.

Напомним

Ночью 30 сентября баллистические ракеты атаковали Киев. Сообщалось о пожарах, ударах по энергообъектам и перебоях с водой и светом.

В Киеве зафиксировано падение обломков на Южном мосту — соцсети29.09.26, 22:35 • 13753 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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