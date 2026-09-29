Реклама правительства Трампа вызвала протесты деятелей искусства и жалобы в регулирующие органы — СМИ

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Телевизионные ролики, финансируемые за счет налогоплательщиков и в которых фигурирует президент США Дональд Трамп, во вторник оказались в центре новой волны критики: исполнитель песни, использованной в одном из видео, требует от Белого дома прекратить использование его музыки, а общественная организация, осуществляющая надзор за деятельностью властей, обратилась к федеральным регуляторам с требованием снять эти ролики с эфира, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Эти события усилили критику трех рекламных роликов, транслируемых на общенациональном уровне и воспевающих "золотой век Америки" за пять недель до промежуточных выборов; эксперты по вопросам этики и законодатели от обеих партий ставят под сомнение целесообразность использования государственных средств для политического продвижения Трампа.

Адвокаты Кристиана Беришая (известного под сценическим псевдонимом JMSN) направили в Белый дом официальное требование прекратить использование материалов, заявив, что его песня "Love Me" была использована без разрешения. Тем временем организация Public Citizen подала жалобы в регулирующие органы, утверждая, что эти ролики являются предвыборной рекламой, которая не должна создаваться или распространяться за счет налогоплательщиков.

Сенаторы-демократы Пэтти Мюррей и Крис Мерфи во вторник обратились к министру внутренней безопасности Марквейну Маллину с требованием предоставить объяснения по поводу этих роликов, заявив, что администрация перенаправила 20 миллионов долларов из бюджета ведомства на эту рекламную кампанию.

"Оправдание администрацией использования денег американских налогоплательщиков для трансляции этих роликов столь же абсурдно, сколь и оскорбительно", — говорится в их письме Маллину.

Во вторник Белый дом не сразу ответил на запрос агентства Reuters относительно стоимости роликов или критики по поводу того, что они фактически являются политической рекламой, оплаченной налогоплательщиками. Ранее администрация защищала эти видео, называя их "социальной рекламой", призванной способствовать патриотизму, а не предвыборной агитацией.

Ролики завершаются сообщением: "Оплачено правительством США".

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В одном из рекламных роликов Трамп заявляет, что "Америка никогда не станет коммунистической страной", тогда как хор повторяет слова "люби меня". Другой ролик сочетает изображение горы Рашмор с кадрами, на которых Трамп превозносит "золотой век Америки". Третий описывает "решающую битву" против "глубинного государства" и очень напоминает один из рекламных роликов предвыборной кампании Трампа 2024 года.

В публикации в Instagram Беришай заявил, что "никогда не дал бы разрешения на использование своей музыки для каких-либо политических целей или кампаний".

Организация Public Citizen обратилась к вещателям с просьбой прекратить показ этих роликов, а также призвала федеральные власти расследовать, не занимались ли должностные лица исполнительной ветви власти ненадлежащей партийно-политической деятельностью.

"Эти ролики являются частью предвыборной агитации; их следует создавать и распространять в рамках кампании и без привлечения средств налогоплательщиков", — заявили в организации.

Критики утверждают, что эти видеоматериалы могут нарушать давние ограничения в отношении государственной пропаганды и политической деятельности.