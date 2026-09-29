Реклама уряду Трампа викликала протести митців і скарги до регуляторних органів - ЗМІ

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Телевізійні ролики, що фінансуються коштом платників податків і в яких фігурує президент США Дональд Трамп, у вівторок опинилися в центрі нової хвилі критики: виконавець пісні, використаної в одному з відео, вимагає від Білого дому припинити використання його музики, а громадська організація, що здійснює нагляд за діяльністю влади, звернулася до федеральних регуляторів із вимогою зняти ці ролики з ефіру, передає УНН із посиланням на Reuters.

Ці події посилили критику трьох рекламних роликів, що транслюються на загальнонаціональному рівні й оспівують "золоту добу Америки" за п’ять тижнів до проміжних виборів; експерти з питань етики та законодавці від обох партій ставлять під сумнів доцільність використання державних коштів для політичного просування Трампа.

Адвокати Крістіана Берішая (відомого під сценічним псевдонімом JMSN) надіслали до Білого дому офіційну вимогу припинити використання матеріалів, заявивши, що його пісню "Love Me" було використано без дозволу. Тим часом організація Public Citizen подала скарги до регуляторних органів, стверджуючи, що ці ролики є передвиборчою рекламою, яка не повинна створюватися чи поширюватися коштом платників податків.

Сенатори-демократи Патті Мюррей і Кріс Мерфі у вівторок звернулися до міністра внутрішньої безпеки Марквейна Малліна з вимогою надати пояснення щодо цих роликів, заявивши, що адміністрація перенаправила 20 мільйонів доларів із бюджету відомства на цю рекламну кампанію.

"Виправдання адміністрацією використання грошей американських платників податків для трансляції цих роликів є настільки ж абсурдним, як і образливим", — йдеться в їхньому листі до Малліна.

У вівторок Білий дім не одразу відповів на запитання агентства Reuters щодо вартості роликів або критики стосовно того, що вони фактично є політичною рекламою, оплаченою платниками податків. Раніше адміністрація захищала ці відео, називаючи їх "соціальною рекламою", покликаною сприяти патріотизму, а не передвиборчою агітацією.

Ролики завершуються повідомленням: "Оплачено урядом США".

По 5 тис. доларів кожному: Трамп вдається до популізму заради політичного виживання - експерт

Додамо

В одному з рекламних роликів Трамп заявляє, що "Америка ніколи не стане комуністичною країною", тоді як хор повторює слова "люби мене". Інший поєднує зображення гори Рашмор із кадрами, де Трамп вихваляє "золоту добу Америки". Третій описує "вирішальну битву" проти "глибинної держави" і дуже нагадує один із рекламних роликів передвиборчої кампанії Трампа 2024 року.

У дописі в Instagram Берішай заявив, що "ніколи не давав би дозволу на використання своєї музики для будь-яких політичних цілей чи кампаній".

Організація Public Citizen звернулася до мовників із проханням припинити показ цих роликів, а також закликала федеральну владу розслідувати, чи не займалися посадовці виконавчої гілки влади неналежною партійно-політичною діяльністю.

"Ці ролики є частиною передвиборчої агітації; їх слід створювати й поширювати в межах кампанії та без залучення коштів платників податків", — зазначили в організації.

Критики стверджують, що ці відеоматеріали можуть порушувати давні обмеження щодо державної пропаганди та політичної діяльності.