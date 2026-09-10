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Техніка

По 5 тис. доларів кожному: Трамп вдається до популізму заради політичного виживання - експерт

Київ • УНН

 • 2346 перегляди

Трамп пообіцяв виплатити дорослим американцям по $5 тисяч за збереження республіканцями контролю над Конгресом. Експерт сумнівається в реалізації.

По 5 тис. доларів кожному: Трамп вдається до популізму заради політичного виживання - експерт

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному дорослому американцю по 5 тис. доларів "дивідендів" у разі збереження контролю республіканців над Конгресом, однак реалізувати таку обіцянку він навряд чи зможе. У коментарі УНН керівник програми "Північна Америка" в Раді зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив, що перед проміжними виборами Трамп змушений вдаватися до популізму, оскільки на тлі падіння рейтингів обох партій та загрози імпічменту збереження впливу в Конгресі є для нього питанням власного виживання.

Деталі 

Під час виступу на з'їзді Республіканської партії в Далласі Трамп пообіцяв виплатити кожному дорослому громадянину країни по 5 тисяч, якщо Республіканська партія збереже контроль над обома палатами Конгресу за підсумками проміжних виборів у листопаді. 

"Якщо республіканці збережуть Палату представників і Сенат США, то завдяки нашому неймовірному економічному успіху… я виплачу кожному дорослому громадянину Сполучених Штатів Америки дивіденди у розмірі $5 тисяч", - сказав Трамп. 

Президент порівняв запропонований механізм із виплатою дивідендів компаніями своїм інвесторам.

Трамп не уточнив деталей можливої програми, зокрема джерел її фінансування, механізму виплат та умов, за яких американці зможуть отримати гроші.

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Як зазначив Олександр Краєв у коментарі УНН, пропозиція виплати 5 тис. доларів звучить неочікувано у плані інструменту виборів, адже це не дуже звично для американської політичної сцени, але, за його словами, те, що Трамп буде займатися популізмом - це було достатньо очікувано.

"Причина у тому, що йому потрібно показати хоча б якийсь результат. Йому потрібно показати хоча б щось своєму республіканському виборцю, щоб той міг спокійно за нього голосувати. От звідси ці ідеї про швидке вирішення війни росії проти України, звідси ідеї швидко щось вирішити з Іраном, звідси абсолютно дивні ідеї швидких рішень питань з мігрантами. Тобто Трампу потрібно хоча б щось, йому потрібно продемонструвати своєму виборцю, що він все ще на коні, що він ще потужний, що він ще може вирішувати складні питання. Тобто Трампу потрібно щось. І в цьому плані ось такий соціалістичного штибу популізм, який достатньо звичний, на жаль, для наших теренів, але який ми раніше майже не спостерігали в Америці, - от він зараз в фаворі, він зараз Трампу потрібен, і, відповідно, Трамп починає ним займатися", - каже Краєв. 

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Краєв сумнівається, що Трамп зможе виплатити кошти виборцям у разі перемоги республіканців на виборах. 

"Чи зможе він виплатити ті гроші? Скоріш за все, ні. Але в класиці Трампа він спокійно в кінці скаже: "Ну я ж казав, що я це зроблю, я ж не прям щоб обіцяв... ну, тому ви просто помилилися". Так само, як він сказав, до речі, про швидке завершення Ірану, так само, як він сказав про непочинання нових війн, так само, як він сказав про 24 години, аби вирішити питання росії й України. Кожного разу він скидав це на одне й те ж: "Ну, я ж жартував, ви що, мовляв, жартів не розумієте?", - додає експерт. 

За його словами, Трамп має проблеми, адже у республіканців дуже низькі рейтинги, але вони не такі серйозні, як здається. 

"Як би це дивно не звучало, але у демократів також дуже низькі рейтинги. Тобто зараз у людей в принципі йде розчарування обома партіями і тією системою, яка є. Тобто ми будемо бачити, як це все відобразиться на виборах, але насправді ситуація дійсно трохи парадоксальна. Але, як казав сам Трамп своїм однопартійцям: "Хлопці й дівчата, ви маєте вигравати. Якщо ви програєте, мені оголосять імпічмент, і тоді ми втратимо абсолютно все". Тобто для Трампа це питання власного політичного виживання", - зазначає експерт. 

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Він наголошує, що наразі прогноз такий, що, скоріше за все, суспільство побачить розділений Конгрес. 

"Ми побачимо Палату представників, яка залишається, а точніше, яка стає демократичною, з невеликою перевагою, але все-таки стає демократичною. І, скоріше за все, ми побачимо Сенат, в якому хоча б в декілька голосів, але все-таки збережеться республіканська більшість. Таким чином Конгрес по суті буде виведений з гри, бо дві палати різнопартійні зазвичай не можуть між собою домовитися ні про що. Відповідно, якщо Конгрес виведений з гри, Трамп залишається єдиновласним, скажімо так, у своїй зовнішній політиці. Бо його адміністрація і так сповідувала ідею єдиного напрямку зовнішньої політики, який повністю веде президент, а тут, зважаючи на те, що він все рівно дуже рідко просить у Конгресу, скажімо так, підтримки в його зовнішньополітичних ініціативах, він просто ставить їх перед фактом, що щось буде відбуватися, він просто вводить свій виконавчий указ і цим виконавчим указом працює, - то, мені здається, йому навпаки така ситуація буде непогано. Єдине, що йому треба, це аби демократи не виграли обидві палати. Тоді це буде для нього політична катастрофа. Будь-які інші сценарії йому точно підходять", - резюмував Краєв. 

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Павло Башинський

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