Трамп пообіцяв нову, нижчу ціну на бензин для США, але лише після проміжних виборів

Президент США Дональд Трамп заявив, що ціни на бензин у країні можуть опуститися нижче $2 за галон, однак очікує такого зниження лише після проміжних виборів у листопаді. На тлі нового загострення між США та Іраном середня ціна бензину в країні вже перевищує $4,22 за галон, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Зростання вартості пального пов'язане із загостренням на Близькому Сході та побоюваннями щодо постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку. На цьому тлі нафта Brent уже подорожчала до понад $100 за барель.

Вони (ціни - ред.) будуть падати, і ми їх знизимо. Я думаю, що ціна на бензин впаде нижче $2 за галон. Але не раніше, ніж після проміжних виборів – заявив Трамп журналістам перед поїздкою до Далласа.

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Високі ціни на пальне створюють додаткові ризики для Республіканської партії напередодні проміжних виборів. За даними AAA, середня вартість бензину у США зараз перевищує $4,22 за галон.

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Трамп також припустив, що війна з Іраном завершиться невдовзі після виборів. Він без наведення доказів звинуватив Тегеран у тому, що той нібито намагається затягнути бойові дії, щоб вплинути на результати голосування у США.

Я думаю, що війна закінчиться одразу після виборів, бо вони більше не можуть триматися. Вони відчайдушно намагаються вплинути на вибори – сказав президент США.

Проміжні вибори у США відбудуться в листопаді. Економіка та вартість життя залишаються одними з ключових питань для американських виборців, тоді як подорожчання енергоносіїв посилило тиск на споживачів.

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