Трамп пообещал новую, более низкую цену на бензин для США, но только после промежуточных выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на бензин в стране могут опуститься ниже $2 за галлон, однако ожидает такого снижения лишь после промежуточных выборов в ноябре. На фоне нового обострения между США и Ираном средняя цена бензина в стране уже превышает $4,22 за галлон, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Рост стоимости топлива связан с обострением на Ближнем Востоке и опасениями по поводу поставок энергоносителей через Ормузский пролив. На этом фоне нефть Brent уже подорожала до более чем $100 за баррель.

Они (цены — ред.) будут падать, и мы их снизим. Я думаю, что цена на бензин упадет ниже $2 за галлон. Но не раньше, чем после промежуточных выборов — заявил Трамп журналистам перед поездкой в Даллас.

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Высокие цены на топливо создают дополнительные риски для Республиканской партии накануне промежуточных выборов. По данным AAA, средняя стоимость бензина в США сейчас превышает $4,22 за галлон.

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Трамп также предположил, что война с Ираном завершится вскоре после выборов. Он без приведения доказательств обвинил Тегеран в том, что тот якобы пытается затянуть боевые действия, чтобы повлиять на результаты голосования в США.

Я думаю, что война закончится сразу после выборов, потому что они больше не могут держаться. Они отчаянно пытаются повлиять на выборы — сказал президент США.

Промежуточные выборы в США состоятся в ноябре. Экономика и стоимость жизни остаются одними из ключевых вопросов для американских избирателей, тогда как подорожание энергоносителей усилило давление на потребителей.

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