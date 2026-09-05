Дизельное топливо в США подорожало до исторического рекорда, из-за этого могут подорожать продукты и товары

Средняя цена дизельного топлива в США впервые достигла рекордных 5,85 доллара за галлон на фоне перебоев с мировыми поставками из-за войны с Ираном. Подорожание топлива увеличивает транспортные расходы и может привести к новому росту цен на широкий спектр товаров. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

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Наибольшее давление испытывает продовольственный сектор, поскольку овощи, мясо и другие скоропортящиеся продукты требуют регулярной транспортировки, а в сельском хозяйстве широко используется дизельная техника. Более дорогие перевозки также влияют на стоимость одежды, косметики, мебели и других товаров.

Некоторые компании уже перекладывают дополнительные расходы на потребителей через сборы за онлайн-заказы и доставку посылок. Эксперты предупреждают, что чем дольше дизельное топливо будет оставаться дорогим, тем сильнее это будет отражаться на конечных ценах.

Топливо резко подорожало после начала войны с Ираном

Дизельное топливо в США сейчас стоит почти на 56% дороже, чем до начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля, когда средняя цена составляла около 3,76 доллара за галлон.

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Одной из главных причин стало подорожание нефти из-за перебоев с поставками на Ближнем Востоке и ограничений на танкерные перевозки через Ормузский пролив. В пятницу Brent торгуется выше 95 долларов за баррель против примерно 70 долларов до начала войны.

Растет и стоимость обычного бензина — в среднем до 4,15 доллара за галлон против 3,20 доллара годом ранее. AP отмечает, что высокие цены на топливо могут стать дополнительной политической проблемой для республиканцев накануне промежуточных выборов в ноябре.

Нефть дорожает более чем на 6% из-за ударов США и Ирана, цены на дизельное топливо достигают рекорда