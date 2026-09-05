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Дизель у США подорожчав до історичного рекорду, через це можуть подорожчати продукти і товари

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Ціна дизеля у США сягнула рекордних 5,85 долара за галон через перебої постачань на тлі війни з Іраном. Це підвищує витрати на перевезення.

Дизель у США подорожчав до історичного рекорду, через це можуть подорожчати продукти і товари

Середня ціна дизельного пального у США вперше досягла рекордних 5,85 долара за галон на тлі перебоїв зі світовими постачаннями через війну з Іраном. Подорожчання пального збільшує транспортні витрати та може призвести до нового зростання цін на широкий спектр товарів. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Найбільший тиск відчуває продовольчий сектор, оскільки овочі, м'ясо та інші швидкопсувні продукти потребують регулярного транспортування, а в сільському господарстві широко використовують дизельну техніку. Дорожче перевезення також впливає на вартість одягу, косметики, меблів та інших товарів.

Деякі компанії вже перекладають додаткові витрати на споживачів через збори за онлайн-замовлення та доставку посилок. Експерти попереджають, що чим довше дизель залишатиметься дорогим, тим сильніше це позначатиметься на кінцевих цінах.

Пальне різко подорожчало після початку війни з Іраном

Дизель у США зараз коштує майже на 56% більше, ніж до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого, коли середня ціна становила близько 3,76 долара за галон.

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Однією з головних причин стало подорожчання нафти через перебої з постачаннями на Близькому Сході та обмеження танкерних перевезень через Ормузьку протоку. Brent у п'ятницю торгується вище 95 доларів за барель проти приблизно 70 доларів до початку війни.

Зростає і вартість звичайного бензину – в середньому до 4,15 долара за галон проти 3,20 долара роком раніше. AP зазначає, що високі ціни на пальне можуть стати додатковою політичною проблемою для республіканців напередодні проміжних виборів у листопаді.

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Степан Гафтко

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