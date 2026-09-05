Дизель у США подорожчав до історичного рекорду, через це можуть подорожчати продукти і товари

Середня ціна дизельного пального у США вперше досягла рекордних 5,85 долара за галон на тлі перебоїв зі світовими постачаннями через війну з Іраном. Подорожчання пального збільшує транспортні витрати та може призвести до нового зростання цін на широкий спектр товарів. Про це повідомляє AP, пише УНН.

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Найбільший тиск відчуває продовольчий сектор, оскільки овочі, м'ясо та інші швидкопсувні продукти потребують регулярного транспортування, а в сільському господарстві широко використовують дизельну техніку. Дорожче перевезення також впливає на вартість одягу, косметики, меблів та інших товарів.

Деякі компанії вже перекладають додаткові витрати на споживачів через збори за онлайн-замовлення та доставку посилок. Експерти попереджають, що чим довше дизель залишатиметься дорогим, тим сильніше це позначатиметься на кінцевих цінах.

Пальне різко подорожчало після початку війни з Іраном

Дизель у США зараз коштує майже на 56% більше, ніж до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого, коли середня ціна становила близько 3,76 долара за галон.

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Однією з головних причин стало подорожчання нафти через перебої з постачаннями на Близькому Сході та обмеження танкерних перевезень через Ормузьку протоку. Brent у п'ятницю торгується вище 95 доларів за барель проти приблизно 70 доларів до початку війни.

Зростає і вартість звичайного бензину – в середньому до 4,15 долара за галон проти 3,20 долара роком раніше. AP зазначає, що високі ціни на пальне можуть стати додатковою політичною проблемою для республіканців напередодні проміжних виборів у листопаді.

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