США готують нові послаблення для нафтопереробників на тлі зростання цін на бензин

Адміністрація президента США Дональда Трампа може вже в понеділок розширити звільнення для американських нафтопереробних заводів від вимог щодо використання біопалива, намагаючись стримати зростання цін на бензин. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два поінформовані джерела, пише УНН.

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Очікується, що Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) надасть невеликим нафтопереробним заводам пільги, які охоплять понад 1,8 млрд кредитів на відновлюване паливо. Це приблизно вдвічі більше, ніж агентство планувало раніше.

Серед компаній, підприємства яких подали заявки на звільнення, є Marathon Petroleum і Chevron. Нафтопереробники розглядають послаблення вимог як спосіб знизити витрати на виробництво палива.

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Представники аграрних штатів виступають проти масштабного розширення пільг, оскільки скорочення використання біопалива може зменшити попит на сільськогосподарську продукцію, зокрема сировину для виробництва етанолу. EPA розглядає можливість компенсувати це, переглянувши квоти на біопаливо на 2027 рік та додавши близько 500 млн кредитів на відновлюване паливо.

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Проти більшого, ніж очікувалося, пакета винятків виступив і Американський інститут нафти. Там попередили, що різка зміна правил може створити додаткову невизначеність на паливному ринку.

Розширення пільг є частиною заходів Білого дому зі стримування цін на бензин, які різко зросли під час конфлікту США з Іраном. Водночас адміністрація Трампа намагається уникнути невдоволення фермерів напередодні виборів до Конгресу в листопаді.

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