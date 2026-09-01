США готують нові послаблення для нафтопереробників на тлі зростання цін на бензин

$44.550.0151.880.02
ukenru
21:06 • 2132 перегляди
У кремлі назвали "інформаційними утками" повідомлення про пропозицію зустрічі Трампа, Зеленського і путіна
20:52 • 2962 перегляди
росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктураVideo
16:43 • 16136 перегляди
Наслідки атаки на розподільчий центр мережі "Аврора" - фоторепортажPhoto
31 серпня, 15:54 • 18721 перегляди
Зеленський провів "хорошу розмову" із Віткоффом і Кушнером, говорили про визначення дати візиту в Україну
31 серпня, 13:35 • 23829 перегляди
У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені
31 серпня, 13:11 • 23894 перегляди
Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години
Ексклюзив
31 серпня, 12:59 • 22656 перегляди
У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог
31 серпня, 12:48 • 29750 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали
31 серпня, 11:20 • 18485 перегляди
Тім Кук залишає посаду CEO Apple: що змінилося за 15 років і хто його замінитьPhoto
31 серпня, 10:22 • 18177 перегляди
На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.1м/с
57%
749мм
Популярнi новини
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 34072 перегляди
Не ховайтесь у ліфтах, біля АЗС та у підвалах панельних будинків - чого не варто робити під час атаки дронів-камікадзе31 серпня, 13:47 • 5154 перегляди
"Італія “вербує” Федорова" - топові ЗМІ Італії вийшли із заголовками про початок роботи ексміністра оборони на іншу країнуPhoto31 серпня, 14:21 • 3284 перегляди
У Непалі шукають 56 українців після стихійного лиха - розпочали ДНК-ідентифікацію31 серпня, 14:42 • 3678 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів18:14 • 10114 перегляди
Публікації
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів18:14 • 10121 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 29749 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 34076 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 32612 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
31 серпня, 08:37 • 33016 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юрій Ігнат
Джон Реткліфф (політик)
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 31711 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 31711 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 55272 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 54195 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 71707 перегляди
Актуальне
Опалення
The New York Times
Золото
Financial Times
Brent

США готують нові послаблення для нафтопереробників на тлі зростання цін на бензин

Київ • УНН

 • 150 перегляди

EPA може надати НПЗ понад 1,8 млрд паливних кредитів, щоб стримати ціни. Фермери побоюються падіння попиту на кукурудзу для етанолу.

США готують нові послаблення для нафтопереробників на тлі зростання цін на бензин

Адміністрація президента США Дональда Трампа може вже в понеділок розширити звільнення для американських нафтопереробних заводів від вимог щодо використання біопалива, намагаючись стримати зростання цін на бензин. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два поінформовані джерела, пише УНН.

Деталі

Очікується, що Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) надасть невеликим нафтопереробним заводам пільги, які охоплять понад 1,8 млрд кредитів на відновлюване паливо. Це приблизно вдвічі більше, ніж агентство планувало раніше.

Серед компаній, підприємства яких подали заявки на звільнення, є Marathon Petroleum і Chevron. Нафтопереробники розглядають послаблення вимог як спосіб знизити витрати на виробництво палива.

Фермери побоюються падіння попиту на кукурудзу

Представники аграрних штатів виступають проти масштабного розширення пільг, оскільки скорочення використання біопалива може зменшити попит на сільськогосподарську продукцію, зокрема сировину для виробництва етанолу. EPA розглядає можливість компенсувати це, переглянувши квоти на біопаливо на 2027 рік та додавши близько 500 млн кредитів на відновлюване паливо.

Трамп вимагає від нафтових компаній негайно знизити ціни на бензин03.08.26, 18:38 • 4493 перегляди

Проти більшого, ніж очікувалося, пакета винятків виступив і Американський інститут нафти. Там попередили, що різка зміна правил може створити додаткову невизначеність на паливному ринку.

Розширення пільг є частиною заходів Білого дому зі стримування цін на бензин, які різко зросли під час конфлікту США з Іраном. Водночас адміністрація Трампа намагається уникнути невдоволення фермерів напередодні виборів до Конгресу в листопаді.

Трамп збере нафтопереробників через стрибок цін на бензин у США31.08.26, 21:57 • 1466 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран