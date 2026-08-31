Трамп збере нафтопереробників через стрибок цін на бензин у США

У Білому домі заявили, що у вівторок президент США Дональд Трамп зустрінеться з представниками великих та малих нафтопереробних компаній, щоб обговорити способи збільшення потужностей Америки з переробки нафти на бензин, передає УНН із посиланням на AP.

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Зустріч відбудеться на тлі того, що війна з Іраном призвела до зростання цін на бензин у середньому по країні до 4,08 долара за літр, що на 28% більше, ніж за останній рік, згідно з даними AAA.

Білий дім заявив, що збільшення кількості нафтопереробних заводів та розширення потужностей існуючих підприємств зрештою знизить ціни для споживачів. Адміністрація також бачить необхідність більшої кількості нафтопереробних заводів для переробки нафти з Венесуели.

На зустрічі також будуть присутні міністр внутрішніх справ Дуг Бургум, міністр енергетики Кріс Райт та Джаррод Ейджен, директор Національної ради з енергетичної переваги при Білому домі.

Трамп вимагає від нафтових компаній негайно знизити ціни на бензин