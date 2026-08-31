Трамп соберет нефтепереработчиков из-за скачка цен на бензин в США

В Белом доме заявили, что во вторник президент США Дональд Трамп встретится с представителями крупных и малых нефтеперерабатывающих компаний, чтобы обсудить способы увеличения мощностей Америки по переработке нефти в бензин, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Встреча состоится на фоне того, что война с Ираном привела к росту цен на бензин в среднем по стране до 4,08 доллара за литр, что на 28% больше, чем за последний год, согласно данным AAA.

Белый дом заявил, что увеличение количества нефтеперерабатывающих заводов и расширение мощностей существующих предприятий в конечном итоге снизит цены для потребителей. Администрация также видит необходимость в большем количестве нефтеперерабатывающих заводов для переработки нефти из Венесуэлы.

На встрече также будут присутствовать министр внутренних дел Дуг Бургум, министр энергетики Крис Райт и Джаррод Эйджен, директор Национального совета по энергетическому превосходству при Белом доме.

Трамп требует от нефтяных компаний немедленно снизить цены на бензин