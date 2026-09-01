США готовят новые послабления для нефтепереработчиков на фоне роста цен на бензин

Администрация президента США Дональда Трампа может уже в понедельник расширить освобождение для американских нефтеперерабатывающих заводов от требований по использованию биотоплива, пытаясь сдержать рост цен на бензин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомлённых источника, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предоставит небольшим нефтеперерабатывающим заводам льготы, которые охватят более 1,8 млрд кредитов на возобновляемое топливо. Это примерно вдвое больше, чем агентство планировало ранее.

Среди компаний, предприятия которых подали заявки на освобождение, — Marathon Petroleum и Chevron. Нефтепереработчики рассматривают смягчение требований как способ снизить затраты на производство топлива.

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Представители аграрных штатов выступают против масштабного расширения льгот, поскольку сокращение использования биотоплива может уменьшить спрос на сельскохозяйственную продукцию, в частности на сырьё для производства этанола. EPA рассматривает возможность компенсировать это, пересмотрев квоты на биотопливо на 2027 год и добавив около 500 млн кредитов на возобновляемое топливо.

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Против большего, чем ожидалось, пакета исключений выступил и Американский институт нефти. Там предупредили, что резкое изменение правил может создать дополнительную неопределённость на топливном рынке.

Расширение льгот является частью мер Белого дома по сдерживанию цен на бензин, которые резко выросли во время конфликта США с Ираном. В то же время администрация Трампа пытается избежать недовольства фермеров накануне выборов в Конгресс в ноябре.

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