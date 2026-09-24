В Україні змінили правила відключення світла за борги: за що більше не доведеться платити
Київ • УНН
Споживачі не платитимуть за відключення при боргу нижче половини прожиткового мінімуму або порушенні процедури. Нові ціни діятимуть з 1 жовтня 2026 року.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оновила Правила роздрібного ринку електричної енергії. Зміни спрямовані на посилення захисту прав споживачів під час припинення та відновлення електропостачання. Про це повідомляє НКРЕКП, пише УНН.
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Зокрема, побутові споживачі не відшкодовуватимуть витрати на відключення та повторне підключення, якщо на момент вручення попередження борг за світло становив менше ніж половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ця гарантія поширюється і на випадки, коли після відключення оператор уточнить дані за фактичними показами лічильника і з'ясується, що реальна заборгованість була нижчою за встановлений поріг. Тоді всі витрати лягають на плечі оператора системи
Окрім того, споживачі не платитимуть за ці послуги, якщо їх відключили з порушенням встановленої процедури.
Регулятор також запровадив єдині підходи до ціноутворення. За технічної можливості оператори зобов'язані обирати найменш складний і найдешевший спосіб виконання робіт, а вартість послуг не зможе перевищувати граничну суму, розраховану за новими правилами. Відповідні переліки та ціни компанії мають публікувати на власних сайтах.
Процедура відключення стане прозорішою: після робіт фахівці зобов'язані скласти акт із фіксацією часу, способу відключення, EIC-коду та показів лічильника. Один примірник залишають споживачу або надсилають упродовж трьох робочих днів, якщо його не було вдома.
Одночасно уточнені строки відновлення живлення: після усунення порушень світло мають повернути протягом трьох робочих днів у містах та п'яти робочих днів у селах.
Постанова набуває чинності наступного дня після її офіційного оприлюднення на сайті НКРЕКП, новий механізм визначення вартості послуг почне діяти з 1 жовтня 2026 року.
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