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В Україні змінили правила відключення світла за борги: за що більше не доведеться платити

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

Споживачі не платитимуть за відключення при боргу нижче половини прожиткового мінімуму або порушенні процедури. Нові ціни діятимуть з 1 жовтня 2026 року.

В Україні змінили правила відключення світла за борги: за що більше не доведеться платити
Відключення електроенергії Фото: Pexels

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оновила Правила роздрібного ринку електричної енергії. Зміни спрямовані на посилення захисту прав споживачів під час припинення та відновлення електропостачання. Про це повідомляє НКРЕКП, пише УНН.

Деталі

Зокрема, побутові споживачі не відшкодовуватимуть витрати на відключення та повторне підключення, якщо на момент вручення попередження борг за світло становив менше ніж половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ця гарантія поширюється і на випадки, коли після відключення оператор уточнить дані за фактичними показами лічильника і з'ясується, що реальна заборгованість була нижчою за встановлений поріг. Тоді всі витрати лягають на плечі оператора системи

- йдеться у повідомленні.

Окрім того, споживачі не платитимуть за ці послуги, якщо їх відключили з порушенням встановленої процедури.

Регулятор також запровадив єдині підходи до ціноутворення. За технічної можливості оператори зобов'язані обирати найменш складний і найдешевший спосіб виконання робіт, а вартість послуг не зможе перевищувати граничну суму, розраховану за новими правилами. Відповідні переліки та ціни компанії мають публікувати на власних сайтах.

Процедура відключення стане прозорішою: після робіт фахівці зобов'язані скласти акт із фіксацією часу, способу відключення, EIC-коду та показів лічильника. Один примірник залишають споживачу або надсилають упродовж трьох робочих днів, якщо його не було вдома.

Одночасно уточнені строки відновлення живлення: після усунення порушень світло мають повернути протягом трьох робочих днів у містах та п'яти робочих днів у селах.

Постанова набуває чинності наступного дня після її офіційного оприлюднення на сайті НКРЕКП, новий механізм визначення вартості послуг почне діяти з 1 жовтня 2026 року.

В Україні через обстріли рф є знеструмлення у восьми областях, понад 600 населених пунктів без світла через негоду24.09.26, 11:27 • 3764 перегляди

Ольга Розгон

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