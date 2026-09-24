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В Україні через обстріли рф є знеструмлення у восьми областях, понад 600 населених пунктів без світла через негоду

Київ • УНН

 • 2042 перегляди

Через обстріли знеструмлені споживачі у восьми областях. Негода залишила без електрики понад 600 населених пунктів, обмежень не прогнозують.

В Україні через обстріли рф є знеструмлення у восьми областях, понад 600 населених пунктів без світла через негоду

В Україні через російські обстріли енергетичної інфраструктури є знеструмлення у низці областей. Водночас через негоду без електропостачання залишаються понад 600 населених пунктів. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи

- йдеться у повідомленні.

Водночас через негоду без електропостачання залишається понад 600 населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Застосування обмежень на електропостачання сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни в енергопостачанні повідомлятимуть на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Споживачів закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію у період з 10:00 до 22:00.

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Ольга Розгон

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