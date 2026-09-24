В Україні через обстріли рф є знеструмлення у восьми областях, понад 600 населених пунктів без світла через негоду

Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним

Удари рф забрали життя 8 людей і поранили понад 20, зачепило "Нову пошту" - наслідки по регіонах

Зеленський розповів, як Україна збирає по одній-дві ракети ППО

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У пологовому будинку в Києві під час вибухів народився хлопчик

Чотири "Циркони" і три балістичні ракети знешкодили над Україною під час масованої атаки рф

росія вдарила по Києву балістикою

Україна передала Південній Кореї полонених з КНДР - Зеленський

"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи

"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу

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