В Украине из-за обстрелов РФ обесточены объекты в восьми областях, более 600 населённых пунктов остаются без света из-за непогоды
Киев • УНН
Из-за обстрелов обесточены потребители в восьми областях. Непогода оставила без электричества более 600 населённых пунктов, ограничений не прогнозируют.
В Украине из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в ряде областей. В то же время из-за непогоды без электроснабжения остаются более 600 населённых пунктов. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы
В то же время из-за непогоды без электроснабжения остаются более 600 населённых пунктов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.
Применение ограничений на электроснабжение сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях в энергоснабжении будут сообщать на официальных ресурсах операторов систем распределения.
Потребителей призывают по возможности экономно использовать электроэнергию в период с 10:00 до 22:00.
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