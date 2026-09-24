В Украине из-за обстрелов РФ обесточены объекты в восьми областях, более 600 населённых пунктов остаются без света из-за непогоды

В Украине из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в ряде областей. В то же время из-за непогоды без электроснабжения остаются более 600 населённых пунктов. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы - говорится в сообщении.

В то же время из-за непогоды без электроснабжения остаются более 600 населённых пунктов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Применение ограничений на электроснабжение сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях в энергоснабжении будут сообщать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Потребителей призывают по возможности экономно использовать электроэнергию в период с 10:00 до 22:00.

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