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В Украине из-за обстрелов РФ обесточены объекты в восьми областях, более 600 населённых пунктов остаются без света из-за непогоды

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Из-за обстрелов обесточены потребители в восьми областях. Непогода оставила без электричества более 600 населённых пунктов, ограничений не прогнозируют.

В Украине из-за обстрелов РФ обесточены объекты в восьми областях, более 600 населённых пунктов остаются без света из-за непогоды

В Украине из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены потребители в ряде областей. В то же время из-за непогоды без электроснабжения остаются более 600 населённых пунктов. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы

- говорится в сообщении.

В то же время из-за непогоды без электроснабжения остаются более 600 населённых пунктов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Применение ограничений на электроснабжение сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях в энергоснабжении будут сообщать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Потребителей призывают по возможности экономно использовать электроэнергию в период с 10:00 до 22:00.

Массированный удар рф вызвал задержки поездов, некоторые опаздывают более чем на 6 часов24.09.26, 10:09 • 1880 просмотров

Ольга Розгон

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