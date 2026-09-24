В Украине изменили правила отключения света за долги: за что больше не придется платить

ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам

ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам

ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам

ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам

Зеленский назвал саммит G20 в США "одной из лучших" возможностей для встречи с путиным

Зеленский назвал саммит G20 в США "одной из лучших" возможностей для встречи с путиным

Зеленский назвал саммит G20 в США "одной из лучших" возможностей для встречи с путиным

Зеленский назвал саммит G20 в США "одной из лучших" возможностей для встречи с путиным

Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО

Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО

Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО

Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО