В Украине изменили правила отключения света за долги: за что больше не придется платить
Киев • УНН
Потребители не будут платить за отключение при долге ниже половины прожиточного минимума или нарушении процедуры. Новые цены будут действовать с 1 октября 2026 года.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обновила Правила розничного рынка электрической энергии. Изменения направлены на усиление защиты прав потребителей при прекращении и восстановлении электроснабжения. Об этом сообщает НКРЭКУ, пишет УНН.
Детали
В частности, бытовые потребители не будут возмещать расходы на отключение и повторное подключение, если на момент вручения предупреждения задолженность за электроэнергию составляла менее половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Эта гарантия распространяется и на случаи, когда после отключения оператор уточнит данные по фактическим показаниям счетчика и выяснится, что реальная задолженность была ниже установленного порога. Тогда все расходы ложатся на оператора системы
Кроме того, потребители не будут платить за эти услуги, если их отключили с нарушением установленной процедуры.
Регулятор также внедрил единые подходы к ценообразованию. При наличии технической возможности операторы обязаны выбирать наименее сложный и самый дешевый способ выполнения работ, а стоимость услуг не сможет превышать предельную сумму, рассчитанную по новым правилам. Соответствующие перечни и цены компании должны публиковать на собственных сайтах.
Процедура отключения станет более прозрачной: после выполнения работ специалисты обязаны составить акт с фиксацией времени, способа отключения, EIC-кода и показаний счетчика. Один экземпляр оставляют потребителю или направляют в течение трех рабочих дней, если его не было дома.
Одновременно уточнены сроки восстановления электроснабжения: после устранения нарушений свет должны вернуть в течение трех рабочих дней в городах и пяти рабочих дней в селах.
Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования на сайте НКРЭКУ, новый механизм определения стоимости услуг начнет действовать с 1 октября 2026 года.
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