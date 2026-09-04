Нафта дорожчає на понад 6% через удари США та Ірану, ціни на дизель сягають рекорду

$44.730.1251.940.29
ukenru
13:16 • 12111 перегляди
Російський дрон влучив у будівлю СБУ у центрі Києва, був направлений у кабінет керівника - Зеленський
12:35 • 14409 перегляди
Буданов не очікує умов для припинення вогню до весни, але анонсував переговори за посередництва США - NYT
Ексклюзив
12:14 • 14059 перегляди
Україна та Польща розглядають можливість проведення одного з наступних ЧС - що кажуть у МінспортуPhoto
Ексклюзив
12:00 • 18826 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
11:35 • 21136 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
11:01 • 20917 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
09:47 • 16003 перегляди
"Віткофф злякався": перша поїздка посланців Трампа до Києва під питанням, обговорення тривають - ЗМІ
4 вересня, 06:45 • 23722 перегляди
2000 гривень відсьогодні в обігу - які особливості і чи зросте інфляціяPhotoVideo
4 вересня, 04:30 • 31540 перегляди
росія атакувала Одесу, Запоріжжя та Кропивницький – є загиблий і постраждаліPhoto
4 вересня, 03:45 • 37175 перегляди
Санкції проти росії застрягли в Конгресі США, голосування можуть відкласти до виборів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.1м/с
43%
748мм
Популярнi новини
Віткофф і Кушнер найближчими днями можуть приїхати до Києва та москви4 вересня, 06:55 • 29509 перегляди
Німеччина може передавати Україні координати цілей у росії - Der Spiegel4 вересня, 07:18 • 5948 перегляди
Посланців Трампа спочатку очікують у москві, а потім у Києві - розкрили дати4 вересня, 09:11 • 21789 перегляди
Шість фільмів, які вийдуть в український прокат у вересні 2026 рокуVideo10:00 • 24849 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto10:21 • 19232 перегляди
Публікації
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo14:28 • 5800 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
12:00 • 18817 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
11:35 • 21127 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
11:01 • 20913 перегляди
Топ-5 рецептів для консервації огірків на зиму, які вийдуть з першого разуPhoto10:21 • 19659 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Кличко
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецьк
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 34527 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 31504 перегляди
Дженніфер Лоуренс зізналася, яку незвичну пластичну операцію дуже хоче зробити, але не наважується3 вересня, 22:05 • 31011 перегляди
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo3 вересня, 07:08 • 49171 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 66539 перегляди
Актуальне
Фільм
Опалення
Серіали
Brent
The New York Times

Нафта дорожчає на понад 6% через удари США та Ірану, ціни на дизель сягають рекорду

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

Brent за тиждень подорожчала на 6,1%, WTI — на 8,3%. У США дизель досяг рекордної ціни через перебої з постачанням.

Нафта дорожчає на понад 6% через удари США та Ірану, ціни на дизель сягають рекорду

Ціни на нафту, за прогнозами, зростуть більш ніж на 6% за тиждень, на тлі того, як США та Іран відновили воєнні дії на сьомому місяці конфлікту. Ціни на дизельне паливо тим часом у США досягли рекордного рівня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6,1% за тиждень, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate - на 8,3%.

Проте обидва контракти трохи знизилися за день: Brent подешевшала на 75 центів, або на 0,79%, до 94,77 долара за барель до 12:30 GMT (16:30 за Києвом), а WTI - на 95 центів, або на 1,04%, до 90,35 долара.

Зростання цін на нафту у поєднанні зі значно більш різким підвищенням цін на пальне призвело до зростання інфляції та вартості державних запозичень у всьому світі та посилило побоювання, що світова економіка може зіткнутися з "жорсткою посадкою".

"Дизель впливає на всі сектори економіки. Це одна з причин, чому прибутковість державних облігацій у Сполучених Штатах така висока - очікування подальшого зростання інфляції", - сказав Клаудіо Галімберті, головний економіст Rystad Energy.

"Середні ціни на дизельне паливо в США досягли рекордних максимумів на тлі відновлення американсько-іранських бойових дій та атак України на російські нафтопереробні заводи, що призвело до посилення перебоїв у постачанні", - ідеться у публікації.

Аналітики і системи відстеження вказують на перебої, що зберігаються в поставках нафти.

Уряд США заявив, що постачання близькосхідної нафти останніми тижнями повернулося до майже нормального рівня, проте аналітики та системи відстеження танкерів стверджують, що постачання, як і раніше, серйозно порушено.

Удари США цього тижня, внаслідок яких загинули та отримали поранення десятки іранських мирних жителів, стали найзапеклішими зіткненнями між двома країнами з липня.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац знову попередив, що Ізраїль "паралізує" військову та цивільну інфраструктуру Ірану, включаючи енергетичні об'єкти, якщо Тегеран нападе на нього.

Кампанія США з придушення економіки Ірану шляхом блокування експорту нафти та припинення обходу санкцій стає все більш складною для протистояння, заявили три високопоставлені іранські джерела.

"Поєднання американсько-іранських бойових дій, що відновилися, і невизначеність навколо Ормузької протоки, що зберігається, було достатнім для підвищення оцінки ризику", - заявив Тім Вотерер, головний аналітик ринку в KCM Trade.

У четвер через Ормузьку протоку пройшли чотири товарні судна, що значно нижче середнього показника за 10 днів, що становить близько 15, згідно з попередніми даними про судноплавство.

У середу два іракські представники енергетичних компаній заявили, що Ірак збільшив експорт нафти в серпні приблизно до 2,34 млн барелів на добу з приблизно 1,35 млн барелів на добу в липні.

Яку ціну на нафту прогнозують

Citi підвищив свій прогноз середньої ціни на нафту марки Brent на третій квартал до $86 за барель з $80, заявивши, що відкриття протоки займає більше часу, ніж очікувалося раніше.

Аналітики ANZ також підвищили свій прогноз щодо ціни нафти марки Brent до 95 доларів за барель у короткостроковій перспективі, зазначивши потенційне зростання у разі загострення конфлікту на Близькому Сході.

“Війну не буде вирішено через купівлю чи некупівлю нафти” - глава МЗС Індії03.09.26, 13:38 • 8646 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Сутички
Brent
Ізраїль
Reuters
Ірак
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран