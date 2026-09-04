Нафта дорожчає на понад 6% через удари США та Ірану, ціни на дизель сягають рекорду

Ціни на нафту, за прогнозами, зростуть більш ніж на 6% за тиждень, на тлі того, як США та Іран відновили воєнні дії на сьомому місяці конфлікту. Ціни на дизельне паливо тим часом у США досягли рекордного рівня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6,1% за тиждень, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate - на 8,3%.

Проте обидва контракти трохи знизилися за день: Brent подешевшала на 75 центів, або на 0,79%, до 94,77 долара за барель до 12:30 GMT (16:30 за Києвом), а WTI - на 95 центів, або на 1,04%, до 90,35 долара.

Зростання цін на нафту у поєднанні зі значно більш різким підвищенням цін на пальне призвело до зростання інфляції та вартості державних запозичень у всьому світі та посилило побоювання, що світова економіка може зіткнутися з "жорсткою посадкою".

"Дизель впливає на всі сектори економіки. Це одна з причин, чому прибутковість державних облігацій у Сполучених Штатах така висока - очікування подальшого зростання інфляції", - сказав Клаудіо Галімберті, головний економіст Rystad Energy.

"Середні ціни на дизельне паливо в США досягли рекордних максимумів на тлі відновлення американсько-іранських бойових дій та атак України на російські нафтопереробні заводи, що призвело до посилення перебоїв у постачанні", - ідеться у публікації.

Аналітики і системи відстеження вказують на перебої, що зберігаються в поставках нафти.

Уряд США заявив, що постачання близькосхідної нафти останніми тижнями повернулося до майже нормального рівня, проте аналітики та системи відстеження танкерів стверджують, що постачання, як і раніше, серйозно порушено.

Удари США цього тижня, внаслідок яких загинули та отримали поранення десятки іранських мирних жителів, стали найзапеклішими зіткненнями між двома країнами з липня.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац знову попередив, що Ізраїль "паралізує" військову та цивільну інфраструктуру Ірану, включаючи енергетичні об'єкти, якщо Тегеран нападе на нього.

Кампанія США з придушення економіки Ірану шляхом блокування експорту нафти та припинення обходу санкцій стає все більш складною для протистояння, заявили три високопоставлені іранські джерела.

"Поєднання американсько-іранських бойових дій, що відновилися, і невизначеність навколо Ормузької протоки, що зберігається, було достатнім для підвищення оцінки ризику", - заявив Тім Вотерер, головний аналітик ринку в KCM Trade.

У четвер через Ормузьку протоку пройшли чотири товарні судна, що значно нижче середнього показника за 10 днів, що становить близько 15, згідно з попередніми даними про судноплавство.

У середу два іракські представники енергетичних компаній заявили, що Ірак збільшив експорт нафти в серпні приблизно до 2,34 млн барелів на добу з приблизно 1,35 млн барелів на добу в липні.

Яку ціну на нафту прогнозують

Citi підвищив свій прогноз середньої ціни на нафту марки Brent на третій квартал до $86 за барель з $80, заявивши, що відкриття протоки займає більше часу, ніж очікувалося раніше.

Аналітики ANZ також підвищили свій прогноз щодо ціни нафти марки Brent до 95 доларів за барель у короткостроковій перспективі, зазначивши потенційне зростання у разі загострення конфлікту на Близькому Сході.

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