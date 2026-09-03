“Війну не буде вирішено через купівлю чи некупівлю нафти” - глава МЗС Індії

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що війна не буде вирішена через купівлю або відмову від купівлі нафти та інших дорогих ресурсів. Про це він сказав у Києві на пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, наголосивши на важливості діалогу, дипломатії та переговорів, передає УНН.

Субраманьям Джайшанкар наголосив на складності забезпечення енергією населення Індії та світової енергетичної ситуації загалом.

Також він додав що Україна має свою позицію щодо цього питання, яку Індія поважає, так само як очікує поваги до власної позиції.

Я б сказав, що це питання, де українська сторона має свою позицію, яку ми поважаємо, і ми маємо свою, яку я б очікував, що інші також поважатимуть. Але дозвольте мені додати ось що. Цей конфлікт, який сьогодні триває вже п’ятий рік - не буде вирішений через те, що хтось купує, або не купує нафту, глинозем, мінерали, метали чи добрива. Цей конфлікт буде вирішено через діалог, дипломатію, переговори і саме тому це те, що ми підтримаємо