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Шахед-136

“Війну не буде вирішено через купівлю чи некупівлю нафти” - глава МЗС Індії

Київ • УНН

 • 2340 перегляди

Субраманьям Джайшанкар заявив у Києві, що Індія поважає позицію України щодо цього питання. Водночас він наголосив на складності забезпечення енергією населення Індії.

“Війну не буде вирішено через купівлю чи некупівлю нафти” - глава МЗС Індії

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що війна не буде вирішена через купівлю або відмову від купівлі нафти та інших дорогих ресурсів. Про це він сказав у Києві на пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, наголосивши на важливості діалогу, дипломатії та переговорів, передає УНН.

Деталі

Субраманьям Джайшанкар наголосив на складності забезпечення енергією населення Індії та світової енергетичної ситуації загалом.

Я вважаю важливим, щоб ви всі розуміли складність забезпечення енергією одного і чотирьох мільярдів людей у той час, коли світова енергетична ситуація є дуже, дуже складною

 - сказав міністр.

Також він додав що Україна має свою позицію щодо цього питання, яку Індія поважає, так само як очікує поваги до власної позиції.

Я б сказав, що це питання, де українська сторона має свою позицію, яку ми поважаємо, і ми маємо свою, яку я б очікував, що інші також поважатимуть. Але дозвольте мені додати ось що. Цей конфлікт, який сьогодні триває вже п’ятий рік - не буде вирішений через те, що хтось купує, або не купує нафту, глинозем, мінерали, метали чи добрива. Цей конфлікт буде вирішено через діалог, дипломатію, переговори і саме тому це те, що ми підтримаємо

- заявив Субраманьям Джайшанкар.

Нагадаємо

Індійські нафтопереробні заводи скорочують закупівлі російської нафти з підвищених рівнів, на тлі впливу уражень на поставки від провідного постачальника країни.

Алла Кіосак

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Київ