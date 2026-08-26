Індія скорочує закупівлі російської нафти та шукає альтернативи - Bloomberg

Індійські нафтопереробні заводи скорочують закупівлі російської нафти з підвищених рівнів, на тлі впливу уражень на поставки від провідного постачальника країни, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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З огляду на тиск на московський експорт нафти, пише видання, переробники шукають альтернативні барелі з регіонів, включаючи Західну Африку та навіть Америку, а також звертаються до постачальників з Перської затоки, попри все ще обмежені поставки через Ормузьку протоку через війну між США та Ірану.

Зміна структури закупівель індійських переробників збігається з очікуваним зростанням попиту в країні, на тлі того, як сезон технічного обслуговування заводів завершується, що дозволяє нафтопереробним заводам збільшити обсяги виробництва та збільшити його обсяги.

Світовий ринок нафти бореться з перебоями, спричиненими війнами рф проти України, а також на Близькому Сході, пише видання. росія стала домінуючим постачальником Індії після війни в Україні у 2022 році, а минулого місяця потоки від виробника ОПЕК+ становили понад половину її імпорту, зазначає видання.

За словами Суміта Рітолії, старшого менеджера з моделювання аналітичної фірми Kpler, цього місяця очікується, що імпорт російської нафти впаде приблизно до 2 мільйонів барелів на день, порівняно з максимумом близько 2,8 мільйона барелів у липні.

За словами Рітолії, зниження відображає "деяку нормалізацію після дуже активних закупівель нафти в останні місяці, зниження доступності російського експорту та зростання конкуренції з боку Китаю", а також збереження поточної ситуації, сказав Рітолія.

Очікується, що потоки з росії до Індії тепер нормалізуються вище рівня 2 мільйонів барелів на день у найближчі місяці, додав він.

Indian Oil Corp., найбільший нафтопереробний завод країни, нещодавно оголосив тендери на постачання з таких віддалених регіонів як Північна і Південна Америки - рідкісний крок - а також ще один, який в основному зосередився на нафті з Перської затоки, пише видання.

Колеги по галузі Hindustan Petroleum Corp. та Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. також здійснили екстрені закупівлі неросійської нафти цього тижня. IOC, HPCL та MRPL не одразу відповіли на запити про коментарі.

За останні чотири тижні закордонні поставки рф впали приблизно до 3,5 мільйона барелів на день з максимуму понад 4 мільйони барелів на день у липні, як показали дані про рух танкерів, зібрані Bloomberg.

Індія також конкурувала з Китаєм за барелі зі зниженими цінами, повідомляє Ritolia з Kpler. Жовтневі вантажі Sokol, які постачаються зі сходу росії, були придбані надзвичайно рано, що вказує на посилення так званого прогнозного попиту та зростання інтересу до доступних сортів, додав він.

Індія та Китай зазвичай не конкурують один з одним за західні та східні російські сорти нафти відповідно, але загострення на ринку може змінити цю позицію, пише видання.

Знижка на російську нафту Urals для Індії впала до мінімуму через ситуацію на Близькому Сході - Reuters