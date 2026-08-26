Индия сокращает закупки российской нефти и ищет альтернативы — Bloomberg

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки российской нефти с повышенных уровней на фоне влияния ударов по поставкам от ведущего поставщика страны, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На фоне давления на московский экспорт нефти, пишет издание, переработчики ищут альтернативные баррели в таких регионах, как Западная Африка и даже Америка, а также обращаются к поставщикам из Персидского залива, несмотря на всё ещё ограниченные поставки через Ормузский пролив из-за войны между США и Ираном.

Изменение структуры закупок индийских переработчиков совпадает с ожидаемым ростом спроса в стране на фоне завершения сезона технического обслуживания заводов, что позволяет нефтеперерабатывающим заводам увеличить объёмы производства и нарастить его объёмы.

Мировой рынок нефти борется с перебоями, вызванными войнами рф против Украины, а также на Ближнем Востоке, пишет издание. Россия стала доминирующим поставщиком Индии после войны в Украине в 2022 году, а в прошлом месяце потоки от производителя ОПЕК+ составляли более половины её импорта, отмечает издание.

По словам Сумита Ритолии, старшего менеджера по моделированию аналитической компании Kpler, в этом месяце ожидается, что импорт российской нефти упадёт примерно до 2 миллионов баррелей в день по сравнению с максимумом около 2,8 миллиона баррелей в июле.

По словам Ритолии, снижение отражает «некоторую нормализацию после очень активных закупок нефти в последние месяцы, снижение доступности российского экспорта и усиление конкуренции со стороны Китая», а также сохранение текущей ситуации, сказал Ритолия.

Ожидается, что потоки из России в Индию теперь нормализуются на уровне выше 2 миллионов баррелей в день в ближайшие месяцы, добавил он.

Indian Oil Corp., крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, недавно объявил тендеры на поставки из таких отдалённых регионов, как Северная и Южная Америка, — редкий шаг, — а также ещё один тендер, в основном ориентированный на нефть из Персидского залива, пишет издание.

Коллеги по отрасли Hindustan Petroleum Corp. и Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. также осуществили экстренные закупки нероссийской нефти на этой неделе. IOC, HPCL и MRPL не сразу ответили на запросы о комментариях.

За последние четыре недели зарубежные поставки рф упали примерно до 3,5 миллиона баррелей в день с максимума более 4 миллионов баррелей в день в июле, как показали данные о движении танкеров, собранные Bloomberg.

Индия также конкурировала с Китаем за баррели со сниженной ценой, сообщает Ритолия из Kpler. Октябрьские грузы Sokol, поставляемые с востока России, были приобретены чрезвычайно рано, что указывает на усиление так называемого прогнозного спроса и рост интереса к доступным сортам, добавил он.

Индия и Китай обычно не конкурируют друг с другом за западные и восточные российские сорта нефти соответственно, но обострение на рынке может изменить эту ситуацию, пишет издание.

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