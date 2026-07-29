Скидка на российскую нефть Urals для Индии упала до минимума из-за ситуации на Ближнем Востоке - Reuters
Киев • УНН
Скидки на российскую нефть Urals для Индии сократились до $1–2 за баррель из-за роста спроса со стороны индийских НПЗ на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока. Ранее в июле российская нефть продавалась в Индии со скидкой более $10 за баррель.
Скидки на российскую нефть марки Urals, поставляемую в Индию, на этой неделе сократились до $1–2 за баррель по сравнению с эталонной ценой Brent. Об этом Reuters сообщили три торговых источника, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, резкое сокращение дисконта свидетельствует о существенном изменении рыночной ситуации по сравнению с началом июля, когда партии Urals продавались в Индии со скидкой более 10 долл. за баррель из-за избытка ближневосточной нефти и слабого спроса со стороны Китая.
Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской нефти, экспорт которой был переориентирован с Европы на азиатские рынки после введения западных санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
По данным источников, индийские нефтеперерабатывающие заводы активизировали закупки российской нефти из-за новых опасений относительно надежности поставок с Ближнего Востока после возобновления военных действий США против Ирана и новых перебоев в движении танкеров через Ормузский пролив.
Индийские нефтеперерабатывающие предприятия в этом году закупают большие объемы российской нефти, поскольку она зарекомендовала себя как стабильное сырье
В то же время собеседник подчеркнул, что цены остаются очень нестабильными из-за геополитической напряженности, которая влияет на мировые рынки.
На этой неделе китайские нефтеперерабатывающие предприятия также увеличили закупки российской нефти на фоне перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока. Согласно торговым данным и информации участников рынка, во втором квартале импорт сырой нефти в Индию из России и Латинской Америки резко вырос, тогда как импорт с Ближнего Востока сократился из-за ограничения поставок через Ормузский пролив.
Российская нефть и впредь занимает значительную долю в индийском импорте благодаря конкурентным ценам и стабильности поставок, несмотря на периодические рыночные колебания и логистические трудности.
Индия нарастила импорт российской нефти до рекордных уровней, несмотря на санкции США - Bloomberg21.07.26, 19:51 • 5002 просмотра