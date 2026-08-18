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Правительство хочет усовершенствовать воинский учет и систему денежного обеспечения военнослужащих

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Программа деятельности Кабмина предусматривает усовершенствование воинского учета и системы денежного обеспечения. Также планируется привлечь 60 млрд евро на закупку вооружений.

Правительство хочет усовершенствовать воинский учет и систему денежного обеспечения военнослужащих

Программа деятельности Кабинета министров предусматривает совершенствование воинского учета, а также системы денежного обеспечения военнослужащих. Об этом передает УНН со ссылкой на документ. 

Детали 

Согласно документу, одной из стратегических целей Министерства обороны является привлечение, развитие и удержание человеческого капитала на военной службе, что будет предусматривать: 

  • усиление системы комплектования сил обороны личным составом путем совершенствования ведения воинского учета, обоснованного планирования потребности в личном составе (мобилизационной потребности, потребности в принятии на военную службу по контракту и призыве на базовую военную службу), обеспечения защищенности прав при осуществлении мероприятий мобилизации и достойных условий на всех этапах военной службы, системного рекрутинга и целенаправленной подготовки населения к военной службе через систему национального сопротивления (2026–2027 годы);
    • внедрение прозрачной системы управления военной карьерой, профессионального развития и оценки личного состава, в частности командиров в силах обороны, развитие новых стандартов управления и применения личного состава (с учетом рационального использования человеческого капитала и технологических решений для снижения нагрузки) (2026–2027 годы);
      • совершенствование действующей системы денежного обеспечения, социальных гарантий военнослужащих, реформирование системы награждения и формирование новой прозрачной архитектуры, которая будет стимулировать профессиональное развитие и удержание кадров (2027 год);
        • совершенствование системы вещевого, продовольственного, медицинского, психологического и социального обеспечения военнослужащих и членов их семей на всех этапах прохождения военной службы и после ее завершения (2026–2027 годы);
          • совершенствование правовых гарантий прохождения военной службы, механизмов защиты прав военнослужащих и поддержания правопорядка (2026–2027 годы). 

            Правительство определяет, что показателями достижения программной цели будут: 

            • обеспечение на 100% первоочередных потребностей Вооруженных Сил в образцах вооружения, военной и специальной техники, ракетах и боеприпасах; 
              • обеспечение внедрения и масштабирования не менее 10 приоритетных технологий, которые оказали положительное влияние на ситуацию, сложившуюся на поле боя, с оценкой такого эффекта; 
                • внедрение учета данных о заболеваниях (ранении, контузии, увечье, травме), анализа их причин и оценки качества оказания помощи путем создания электронного реестра травм (реестра боевых травм) для военнослужащих сил обороны; 
                  • привлечение не менее 60 млрд евро на закупку вооружения и военной техники за счет кредитных средств ЕС, в том числе не менее 50% на финансирование продукции оборонно-промышленного комплекса Украины, а также на финансирование производства украинских образцов вооружения и военной техники не ниже уровня 2025 года;
                    • обеспечение реализации стратегических проектов по производству критически важных вооружений украинских и международных образцов, в частности решений противобаллистической защиты и баллистического вооружения;
                      • внедрение цифровой, конкурентной процедуры для 100% оборонных закупок (кроме тех, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну) и обеспечение равного доступа к ним для украинских поставщиков и поставщиков из стран-партнеров. 

                        Также правительство ставит целью обеспечить 100%-ный уровень укомплектованности сил обороны личным составом в соответствии с уточненной и ресурсно обоснованной потребностью, а также обеспечить увеличение доли граждан, прошедших подготовку в центрах подготовки граждан к национальному сопротивлению, на 20 процентов — до 60 тыс. человек в год. 

                        Напомним 

                        Кабинет министров подал в Верховную Раду Программу деятельности правительства. Парламент должен рассмотреть ее в ближайшее время.  

                        Программа деятельности Кабинета министров ставит целью открыть все переговорные кластеры с ЕС в течение 2026–2027 годов и обеспечить готовность к их закрытию в течение 2027 года.

                        Павел Башинский

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