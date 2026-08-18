Уряд хоче вдосконалити військовий облік та систему грошового забезпечення військових
Київ • УНН
Програма діяльності Кабміну передбачає вдосконалення військового обліку та системи грошового забезпечення. Також планується залучити 60 млрд євро на закупівлю озброєння.
Програма діяльності Кабінету міністрів передбачає удосконалення військового обліку, а також системи грошового забезпечення військових. Про це передає УНН з посиланням на документ.
Деталі
Згідно з документом, однією із стратегічних цілей Міністерства оборони є залучення, розвиток та утримання людського капіталу на військовій службі, що передбачатиме:
- посилення системи комплектування сил оборони особовим складом, удосконаливши ведення військового обліку, обґрунтоване планування потреби в особовому складі (мобілізаційної потреби, потреби у прийнятті на військову службу за контрактом та призові на базову військову службу), забезпечення захищеності прав під час здійснення заходів мобілізації та гідних умов на всіх етапах військової служби, системний рекрутинг і цілеспрямовану підготовку населення до військової служби через систему національного спротиву (2026-2027 роки);
- впровадження прозорої системи управління військовою кар’єрою, професійного розвитку та оцінювання особового складу, зокрема командирів у силах оборони, розвинути нові стандарти управління та застосування особового складу (з урахуванням раціонального застосування людського капіталу та технологічних рішень для зниження навантаження) (2026-2027 роки);
- вдосконалення чинної системи грошового забезпечення, соціальних гарантій військовослужбовців, реформувати систему нагородження та сформувати нову прозору архітектуру, що стимулюватиме професійний розвиток і утримання кадрів (2027 рік);
- удосконалення системи речового, продовольчого, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей на всіх етапах проходження військової служби та після її завершення (2026-2027 роки);
- удосконалення правових гарантій проходження військової служби, механізми захисту прав військовослужбовців та підтримання правопорядку (2026–2027 роки).
Уряд визначає, що показниками досягнення програмної цілі буде:
- забезпечення на 100% першочерговий потреб потреби Збройних Сил у зразках озброєння, військової та спеціальної техніки, ракетах і боєприпасах;
- забезпечення впровадження та масштабування не менш як 10 пріоритетних технологій, які мали позитивний вплив на ситуацію, що склалася на полі бою з оцінкою такого ефекту;
- впровадження обліку даних про захворювання (поранення, контузія, каліцтво, травма) аналіз їхніх причин та оцінювання якості надання допомоги шляхом створення електронного травма-реєстру (реєстру бойових травм) для військовослужбовців сил оборони;
- залучення не менше 60 млрд євро на закупівлю озброєння та військової техніки за рахунок кредитних коштів ЄС, в тому числі не менше 50% на фінансування продукції виробництва оборонно-промислового комплексу України, а також на фінансування виробництва українських зразків озброєння та військової техніки не нижче рівня 2025 року;
- забезпечення реалізації стратегічних проектів з виробництва критичних озброєнь українських та міжнародних зразків, зокрема рішень протибалістичного захисту та балістичного озброєння;
- запровадження цифрової, конкурентної процедури для 100% оборонних закупівель (крім тих, які містять відомості, що становлять державну таємницю) та запроваджено рівний доступ до них для українських постачальників та постачальників з країн-партнерів.
Також уряд ставить за мету забезпечити на 100% рівень укомплектованості сил оборони особовим складом відповідно до уточненої та ресурсно обґрунтованої потреби, а також забезпечення зростання частки громадян, які пройшли підготовку у центрах підготовки громадян до національного спротиву на 20 відсотків - до 60 тис. осіб на рік.
Нагадаємо
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради Програму діяльності уряду. Парламент має розглянути її найближчим часом.
Програма діяльності Кабінету міністрів ставить за мету відкрити усі переговорні кластери з ЄС протягом 2026-2027 років та забезпечити готовність до їхнього закриття упродовж 2027 року.