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Уряд хоче вдосконалити військовий облік та систему грошового забезпечення військових

Київ • УНН

 • 14495 перегляди

Програма діяльності Кабміну передбачає вдосконалення військового обліку та системи грошового забезпечення. Також планується залучити 60 млрд євро на закупівлю озброєння.

Уряд хоче вдосконалити військовий облік та систему грошового забезпечення військових

Програма діяльності Кабінету міністрів передбачає удосконалення військового обліку, а також системи грошового забезпечення військових. Про це передає УНН з посиланням на документ. 

Деталі 

Згідно з документом, однією із стратегічних цілей Міністерства оборони є залучення, розвиток та утримання людського капіталу на військовій службі, що передбачатиме: 

  • посилення системи комплектування сил оборони особовим складом, удосконаливши ведення військового обліку, обґрунтоване планування потреби в особовому складі (мобілізаційної потреби, потреби у прийнятті на військову службу за контрактом та призові на базову військову службу), забезпечення захищеності прав під час здійснення заходів мобілізації та гідних умов на всіх етапах військової служби, системний рекрутинг і цілеспрямовану підготовку населення до військової служби через систему національного спротиву (2026-2027 роки);
    • впровадження прозорої системи управління військовою кар’єрою, професійного розвитку та оцінювання особового складу, зокрема командирів у силах оборони, розвинути нові стандарти управління та застосування особового складу (з урахуванням раціонального застосування людського капіталу та технологічних рішень для зниження навантаження) (2026-2027 роки);
      • вдосконалення чинної системи грошового забезпечення, соціальних гарантій військовослужбовців, реформувати систему нагородження та сформувати нову прозору архітектуру, що стимулюватиме професійний розвиток і утримання кадрів (2027 рік);
        • удосконалення системи речового, продовольчого, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей на всіх етапах проходження військової служби та після її завершення (2026-2027 роки);
          • удосконалення правових гарантій проходження військової служби, механізми захисту прав військовослужбовців та підтримання правопорядку (2026–2027 роки). 

            Уряд визначає, що показниками досягнення програмної цілі буде: 

            • забезпечення на 100% першочерговий потреб потреби Збройних Сил у зразках озброєння, військової та спеціальної техніки, ракетах і боєприпасах; 
              • забезпечення впровадження та масштабування не менш як 10 пріоритетних технологій, які мали позитивний вплив на ситуацію, що склалася на полі бою з оцінкою такого ефекту; 
                • впровадження обліку даних про захворювання (поранення, контузія, каліцтво, травма) аналіз їхніх причин та оцінювання якості надання допомоги шляхом створення електронного травма-реєстру (реєстру бойових травм) для військовослужбовців сил оборони; 
                  • залучення не менше 60 млрд євро на закупівлю озброєння та військової техніки за рахунок кредитних коштів ЄС, в тому числі не менше 50% на фінансування продукції виробництва оборонно-промислового комплексу України, а також на фінансування виробництва українських зразків озброєння та військової техніки не нижче рівня 2025 року;
                    • забезпечення реалізації стратегічних проектів з виробництва критичних озброєнь українських та міжнародних зразків, зокрема рішень протибалістичного захисту та балістичного озброєння;
                      • запровадження цифрової, конкурентної процедури для 100% оборонних закупівель (крім тих, які містять відомості, що становлять державну таємницю) та запроваджено рівний доступ до них для українських постачальників та постачальників з країн-партнерів. 

                        Також уряд ставить за мету забезпечити на 100% рівень укомплектованості сил оборони особовим складом відповідно до уточненої та ресурсно обґрунтованої потреби, а також забезпечення зростання частки громадян, які пройшли підготовку у центрах підготовки громадян до національного спротиву на 20 відсотків - до 60 тис. осіб на рік. 

                        Нагадаємо 

                        Кабінет міністрів подав до Верховної Ради Програму діяльності уряду. Парламент має розглянути її найближчим часом.  

                        Програма діяльності Кабінету міністрів ставить за мету відкрити усі переговорні кластери з ЄС протягом 2026-2027 років та забезпечити готовність до їхнього закриття упродовж 2027 року.

                        Павло Башинський

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