Индия нарастила импорт российской нефти до рекордных уровней, несмотря на санкции США - Bloomberg
Киев • УНН
Индийские НПЗ выгрузили более 2,3 млн баррелей российской нефти в день в июне, несмотря на санкции США. Росту поставок способствовали сокращение экспорта из Персидского залива и падение цен на нефть Urals.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы помогают экспортерам нефти из России, принимая рекордные объемы их сырья. В прошлом месяце в портах Индии выгрузили более 2,3 миллиона баррелей российской нефти в день, и в июле поставки остаются около этого уровня, пишет Bloomberg, сообщает УНН.
Детали
США ввели санкции против нескольких крупнейших российских производителей в конце прошлого года. Ожидалось, что это существенно уменьшит потоки, однако использование посредников позволило резко увеличить отгрузки.
Росту поставок способствуют сокращение экспорта из Персидского залива, новые удары по российским заводам и падение цен на российскую нефть.
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, угроз хуситов в Красном море и атак на суда в Ормузском проливе экспорт из этого региона снова упал.
В то же время украинские дроны продолжают наносить удары по российским НПЗ. Серия этих атак опустила объемы нефтепереработки в России до самого низкого уровня за более чем 21 год. Это углубило дефицит топлива внутри страны и вынудило власти РФ выделять субсидии на импорт топлива. Поскольку российские заводы не могут переработать нефть дома, сырье отправляют на экспорт.
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Индийских покупателей также могло побудить стремительное падение цен на российскую нефть. В течение последних 13 недель ее средняя четырехнедельная цена непрерывно снижалась и сейчас составляет чуть больше половины от пикового уровня середины апреля.
В начале года угроза американских санкций заставила некоторые индийские нефтеперерабатывающие компании отказаться от закупки российской нефти. Такая осторожность может вернуться, ведь двухпартийная группа сенаторов США надеется в ближайшее время вынести на рассмотрение законопроект о новых санкциях против России.
Документ предусматривает введение пошлин в размере до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, среди которых и Индия. В то же время пока неизвестно, решится ли президент США Дональд Трамп применить такие пошлины, учитывая, что Вашингтон и Нью-Дели в настоящее время ведут торговые переговоры.
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