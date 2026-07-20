Трамп поддержал намерения нового премьера Великобритании ускорить добычу нефти в Северном море

Президент США Дональд Трамп приветствовал намерения нового премьера Британии Энди Бернема активизировать добычу нефти и газа в Северном море. Бернем не планирует выдавать новые лицензии, но ускорит разработку месторождений, которые уже получили разрешение.

Президент США Дональд Трамп поприветствовал планы нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема ускорить реализацию действующих проектов по добыче нефти и газа в Северном море. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН. Детали В посте в соцсети Truth Social Трамп заявил, что жители шотландского Абердина "танцуют на улицах" из-за намерений Бернема активизировать добычу энергоносителей. У Великобритании такой большой потенциал, но все начинается с открытия нефтедобычи в Северном море. Мы любим тебя, Шотландия! – написал президент США. Бернем не планирует выдавать новые лицензии Как отмечает The Telegraph, ожидается, что Энди Бернем сохранит предвыборное обещание Лейбористской партии не выдавать новые лицензии на добычу в Северном море. В то же время он намерен ускорить разработку месторождений, которые уже получили разрешение на освоение, в частности Rosebank и Jackdaw. Издание отмечает, что такой подход является менее масштабным, чем предлагает Дональд Трамп, который неоднократно призывал Лондон существенно расширить бурение в Северном море. По информации The Telegraph, ранее Министерство финансов Великобритании подготовило предложение по увеличению добычи нефти и газа, поскольку дополнительные налоговые поступления могли бы помочь профинансировать рост оборонных расходов. В то же время, по данным издания, реализацию этой инициативы заблокировал тогдашний министр энергетики Эд Милибэнд. Новый премьер Британии должен решить, разрешать ли США использовать военные базы для ударов по Ирану – Bloomberg