Трамп поддержал намерения нового премьера Великобритании ускорить добычу нефти в Северном море
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп приветствовал намерения нового премьера Британии Энди Бернема активизировать добычу нефти и газа в Северном море. Бернем не планирует выдавать новые лицензии, но ускорит разработку месторождений, которые уже получили разрешение.
Президент США Дональд Трамп поприветствовал планы нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема ускорить реализацию действующих проектов по добыче нефти и газа в Северном море. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.
Детали
В посте в соцсети Truth Social Трамп заявил, что жители шотландского Абердина "танцуют на улицах" из-за намерений Бернема активизировать добычу энергоносителей.
У Великобритании такой большой потенциал, но все начинается с открытия нефтедобычи в Северном море. Мы любим тебя, Шотландия!
Бернем не планирует выдавать новые лицензии
Как отмечает The Telegraph, ожидается, что Энди Бернем сохранит предвыборное обещание Лейбористской партии не выдавать новые лицензии на добычу в Северном море. В то же время он намерен ускорить разработку месторождений, которые уже получили разрешение на освоение, в частности Rosebank и Jackdaw.
Издание отмечает, что такой подход является менее масштабным, чем предлагает Дональд Трамп, который неоднократно призывал Лондон существенно расширить бурение в Северном море.
По информации The Telegraph, ранее Министерство финансов Великобритании подготовило предложение по увеличению добычи нефти и газа, поскольку дополнительные налоговые поступления могли бы помочь профинансировать рост оборонных расходов. В то же время, по данным издания, реализацию этой инициативы заблокировал тогдашний министр энергетики Эд Милибэнд.
Новый премьер Британии должен решить, разрешать ли США использовать военные базы для ударов по Ирану – Bloomberg18.07.26, 05:15 • 4830 просмотров