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Трамп поддержал намерения нового премьера Великобритании ускорить добычу нефти в Северном море

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Президент США Дональд Трамп приветствовал намерения нового премьера Британии Энди Бернема активизировать добычу нефти и газа в Северном море. Бернем не планирует выдавать новые лицензии, но ускорит разработку месторождений, которые уже получили разрешение.

Трамп поддержал намерения нового премьера Великобритании ускорить добычу нефти в Северном море

Президент США Дональд Трамп поприветствовал планы нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема ускорить реализацию действующих проектов по добыче нефти и газа в Северном море. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

В посте в соцсети Truth Social Трамп заявил, что жители шотландского Абердина "танцуют на улицах" из-за намерений Бернема активизировать добычу энергоносителей.

У Великобритании такой большой потенциал, но все начинается с открытия нефтедобычи в Северном море. Мы любим тебя, Шотландия!

– написал президент США.

Бернем не планирует выдавать новые лицензии

Как отмечает The Telegraph, ожидается, что Энди Бернем сохранит предвыборное обещание Лейбористской партии не выдавать новые лицензии на добычу в Северном море. В то же время он намерен ускорить разработку месторождений, которые уже получили разрешение на освоение, в частности Rosebank и Jackdaw.

Издание отмечает, что такой подход является менее масштабным, чем предлагает Дональд Трамп, который неоднократно призывал Лондон существенно расширить бурение в Северном море.

По информации The Telegraph, ранее Министерство финансов Великобритании подготовило предложение по увеличению добычи нефти и газа, поскольку дополнительные налоговые поступления могли бы помочь профинансировать рост оборонных расходов. В то же время, по данным издания, реализацию этой инициативы заблокировал тогдашний министр энергетики Эд Милибэнд.

Новый премьер Британии должен решить, разрешать ли США использовать военные базы для ударов по Ирану – Bloomberg18.07.26, 05:15 • 4830 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Эд Милибэнд
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты