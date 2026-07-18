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Новый премьер Британии должен решить, разрешать ли США использовать военные базы для ударов по Ирану – Bloomberg

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

Энди Бернем может столкнуться с решением об использовании британских баз для ударов США по Ирану. Правительство Кира Стармера проводило переговоры о возобновлении атак, но британские чиновники обеспокоены эскалацией.

Новый премьер Британии должен решить, разрешать ли США использовать военные базы для ударов по Ирану – Bloomberg

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Энди Бернем может столкнуться с одним из первых ключевых внешнеполитических решений – разрешать ли США и дальше использовать британские военные базы для ударов по Ирану. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, правительство Кира Стармера, которое покидает должность, проводило переговоры о возобновлении американских ударов по Ирану, а Бернема постоянно информировали о развитии ситуации. Источники отмечают, что дискуссии активизировались на фоне новой волны американских атак и угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана.

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Как отмечает Bloomberg, США использовали британские военные объекты, в частности авиабазу Фэрфорд, для операций на Ближнем Востоке. В то же время британские чиновники выражают обеспокоенность возможными ударами по гражданским объектам Ирана и риском дальнейшей эскалации конфликта.

Нужно делать выбор

По информации агентства, после вступления в должность Бернем должен провести брифинг, в ходе которого его проинформируют, что Вашингтон серьезно рассматривает возможность атак на гражданскую инфраструктуру Ирана, если Тегеран не согласится на переговоры. Также британская сторона считает, что США рассматривают блокаду Ормузского пролива как рычаг давления на Иран.

Bloomberg добавляет, что британские чиновники ожидают, что новому премьеру придется уже в ближайшее время подключиться к международным дипломатическим усилиям для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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Степан Гафтко

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