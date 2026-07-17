Бернем станет седьмым премьер-министром Великобритании за десятилетие — уже возглавил правящую партию

В Великобритании Энди Бернэм был утвержден новым лидером правящей Лейбористской партии на пути к тому, чтобы стать новым премьер-министром страны, сообщили в партии в пятницу, пишет УНН.

Детали

Энди Бернэм, как отмечает CNN, станет седьмым премьер-министром страны за десятилетие чрезвычайной политической нестабильности, сменив Кира Стармера в понедельник.

Как отмечает The Guardian, Энди Бернэм заявил о своей готовности "победить новых правых Британии" свежим, единым подходом, став лидером Лейбористской партии, прежде чем занять пост премьер-министра Великобритании в понедельник.

Бывший мэр Большого Манчестера получил подавляющую поддержку депутатов парламента, профсоюзов и партийных ячеек, что сделало его единственным кандидатом на замену Кира Стармера.

На специальной партийной конференции в штаб-квартире TUC в Лондоне в пятницу Шабана Махмуд, лидер гонки на пост канцлера, которая также является главой правящего исполнительного комитета партии, объявила Бернэма лидером.

Обращаясь к залу высокопоставленных политиков и сторонников Лейбористской партии, Бернем заявил, что страна "жаждет новой политики". Но он также предупредил, что это "последний шанс Лейбористской партии на перемены", и партия должна сделать это вместе, как единое движение.

"Это гордый момент, который вы подарили мне и моей семье, и эмоциональный, – сказал он. – Это момент, к которому я готов – готов вести за собой и строить на фундаменте, заложенном одним человеком больше, чем любым другим. Под руководством Кира Стармера мы прошли путь от нашего худшего поражения до одной из лучших побед в истории".

Он сказал, что Лейбористская партия теперь едина, "и мы ставим силу, которая исходит из этого единства, на службу людям и местам, которые слишком долго ждали, чтобы политика снова принесла им надежду".

Несмотря на похвалу Стармеру, Бернем, как сообщается, попытался подвести черту под прошлым, спросив, "была ли Лейбористская партия достаточно хороша", и пообещав "делать лучше".

Бернэм заручился поддержкой более 80% лейбористов и станет новым премьером Британии