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Бернэм заручился поддержкой более 80% лейбористов и станет новым премьером Британии

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Энди Бернэм получил поддержку 349 депутатов-лейбористов, что гарантирует ему избрание лидером партии. Новым премьером он станет 20 июля.

Бернэм заручился поддержкой более 80% лейбористов и станет новым премьером Британии

Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем заручился поддержкой более 80% депутатов Лейбористской партии, что фактически гарантирует ему избрание новым лидером политической силы и будущим премьер-министром Великобритании. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным вещателя, кандидатуру Бернема поддержали 349 депутатов-лейбористов из Палаты общин. Для участия в выборах лидера партии необходимо было заручиться поддержкой как минимум 81 парламентария из 403 членов фракции. Из-за этого ни один другой претендент уже математически не сможет набрать необходимое количество голосов, хотя срок выдвижения кандидатур еще не завершился.

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Официально Энди Бернема должны избрать лидером Лейбористской партии 17 июля. После этого действующий премьер-министр Кир Стармер обратится к королю с просьбой об отставке, а монарх поручит Бернему сформировать новое правительство.

Ожидается, что из-за того, что 17 июля выпадает на пятницу, Энди Бернем официально вступит в должность премьер-министра Великобритании в понедельник, 20 июля.

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Степан Гафтко

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