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У фаворита на замену Стармеру могут появиться конкуренты для предотвращения его "коронации"

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Эл Карнс и Даррен Джонс рассматривают участие в выборах лидера Лейбористской партии. Это может предотвратить автоматическое назначение Энди Бернема премьер-министром.

У фаворита на замену Стармеру могут появиться конкуренты для предотвращения его "коронации"

В Великобритании по меньшей мере два высокопоставленных парламентария от Лейбористской партии рассматривают возможность участия в гонке за лидерство, чтобы предотвратить то, чтобы Энди Бернем стал премьер-министром страны без официального конкурса, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Бывший министр обороны Великобритании Эл Карнс заявил, что он взвешивает, баллотироваться ли, в то время как главный секретарь британского премьер-министра Кира Стармера, Даррен Джонс, также не исключает возможности участия в гонке, как стало известно BBC.

Депутаты от Лейбористской партии все больше считают, что Бернем может стать премьер-министром уже 17 июля — на следующий день после завершения выдвижения кандидатур на нового лидера — после того, как Стармер объявил о своей отставке в понедельник.

Однако значительную часть депутатов не устраивает мысль о лидере, чьи политические идеи не были проверены в гонке за лидерство, пишет издание.

Некоторые депутаты призывают Джонса — близкого союзника Стармера — баллотироваться. Это считается маловероятным, но, как известно, Джонс не исключал этого.

Карнс, который был министром вооруженных сил до своей отставки в начале этого месяца из-за расходов на оборону, также отметил, что заинтересован в борьбе за руководящую должность.

"Я не готов принимать никакого решения по этому поводу", — сказал он на ITV в понедельник вечером.

Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании22.06.26, 11:39 • 24925 просмотров

Стармер заявил, что он обратился к руководящему органу Лейбористской партии с просьбой разработать график его замены, выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится до летних каникул 16 июля.

Потенциальные кандидаты должны к тому времени заручиться поддержкой по меньшей мере 81 депутата от Лейбористской партии.

Многие считают Бернема фаворитом на замену Стармера после убедительной победы над его соперником из партии Reform UK на прошлонедельных довыборах в Мейкерфилде.

Бывший мэр Большого Манчестера, который официально принес присягу как депутат в Палате общин в понедельник, заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах лидера партии.

Уэс Стритинг считался его главным соперником, но бывший министр здравоохранения страны быстро предложил свою поддержку Бернему, что увеличило вероятность его "коронации", пишет издание.

Бернем прокладывает путь к устранению Стармера возвращением в британский парламент19.06.26, 10:02 • 3584 просмотра

Юлия Шрамко

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Кир Стармер
Великобритания