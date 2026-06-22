Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о своей отставке с должности, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как указано, Кир Стармер объявил о своей отставке с поста премьер-министра и лидера Лейбористской партии.

Стармер заявил, что вопрос, который ставит перед собой его партия, заключается в том, имеет ли он наилучшие возможности возглавить её на следующих выборах.

Он говорит, что "услышал ответ" своей партии на этот вопрос и "воспринимает его с уважением".

Каждое решение, которое он, по его словам, принял, касалось "поставления страны, которую я люблю, на первое место".

"Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии", – отметил он.

Стармер заявил, что сегодня утром он разговаривал с королём Карлом III, чтобы сообщить ему о своём решении уйти в отставку.

Он обратился к Национальному исполнительному комитету Лейбористской партии с просьбой составить график, согласно которому выдвижение кандидатур на пост лидера откроется 9 июля и будет завершено до летних каникул.

Это будет означать, что новый лидер будет назначен до возвращения британского парламента к работе в сентябре.

До этого времени он останется на посту премьер-министра, отметил он.

Энди Бернем, который может заменить премьер-министра Великобритании, как сообщается, сегодня будет в Вестминстере, чтобы принести присягу как член парламента от Мейкерфилда после победы на довыборах на прошлой неделе.

Бернем прокладывает путь к устранению Стармера возвращением в британский парламент

Кир Стармер - премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года.