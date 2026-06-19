Бернем прокладывает путь к устранению Стармера возвращением в британский парламент

В Великобритании мэр Большого Манчестера Энди Бернэм одержал решительную победу для правящей Лейбористской партии, что обеспечивает ему место в парламенте и, вместе с этим, путь к борьбе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на его посту, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Бернэм был избран на отдельных выборах в избирательном округе Мейкерфилд, что на северо-западе Англии, с убедительными 54,8% голосов, победив Роберта Кеньона из правой партии Найджела Фараджа "Reform UK", который получил 34,5%. Явка была высокой для довыборов, около 59%.

56-летний мэр четко дал понять о своих намерениях относительно должности Стармера, но сначала ему нужно было получить место в Палате общин. Масштаб победы, пишет издание, поможет Бернэму представить себя как лучший шанс Лейбористской партии противостоять электоральной угрозе, которую создает Фарадж, чья партия победила в Мейкерфилде на местных выборах всего шесть недель назад.

Результаты еще больше давят на Стармера, чтобы тот ушел в отставку, и увеличивают вероятность того, что он столкнется с отставками из кабинета министров, если продолжит борьбу, как он ранее заявлял. Позиции премьер-министра пошатнулись после того, как он привел свою партию к ужасному результату на майских местных выборах, где партия "Reform UK" получила преимущество. После этого почти четверть из более чем 400 депутатов Лейбористской партии призвали Стармера уйти в отставку.

"Сегодняшняя ночь может, просто может, стать поворотным моментом, - сказал Бернэм после объявления результатов под громкие аплодисменты его сторонников. - Я говорю своей собственной партии, что это последний шанс измениться".

"Мы должны это услышать, мы должны действовать в соответствии с этим, и мы должны сделать все правильно, - сказал он. - Второго шанса не будет".

В краткосрочной перспективе результат предвещает потрясения для правящей партии. Бернэм, министр в правительствах Блэра и Брауна, теперь может угрожать формальным соревнованием за лидерство против Стармера, хотя его лагерь, вероятно, сначала будет оказывать давление на премьер-министра, чтобы тот ушел в отставку без борьбы.

В посте в X Стармер поздравил своего соперника с победой. "Избиратели выбрали кампанию надежды и оптимизма лейбористов вместо раздора и ненависти", - написал он.

Если Стармер не отступит, могут быть отставки из кабинета министров. А другие депутаты от лейбористов, включая бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга, могут попытаться инициировать официальный вызов лидеру, хотя неясно, сможет ли кто-то, кроме Бернэма, получить поддержку 81 законодателя, необходимую для начала борьбы.

Если Стармер уйдет в отставку или его место будет освобождено голосами членов Лейбористской партии, Великобритания получит своего пятого премьер-министра менее чем за четыре года.

"Переворот" против Стармера набирает обороты: руководящий орган Лейбористской партии разрешил Бернему баллотироваться на довыборах